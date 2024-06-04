Глава Болгарии заявил, что разрешение Украине бить по РФ ведет к "ядерному Армагеддону"

Румен Радев (Фото: EPA)

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что предоставление Украине разрешения наносить удары западным оружием по целям на территории России грозит эскалацией и "ядерным Армагеддоном". Слова политика приводит болгарская служба Радио Свобода.

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Слова Радева прозвучали после того, как некоторые страны-члены Альянса дали Украине разрешение использовать свое оружие для ударов по территории России. Некоторые государства сообщили, что никогда не вводили ограничений на это.

"С решением разрешить удары с применением западного оружия вглубь России и формализацией отправки советников и инструкторов на саму линию фронта, эти красные линии уже были нарушены, и, к сожалению, наши политики становятся частью некоторых таких неадекватных решений со всеми вытекающими из этого последствиями", – заявил президент Болгарии.

По состоянию на 29 мая 10 стран выступили за то, чтобы позволить Украине использовать их оружие для нанесения ударов по территории РФ. Это Франция, Литва, Латвия, Швеция, Эстония, Польша, Финляндия, Чехия, Великобритания и Нидерланды.

Премьер-министр Дании Фредериксен заявила, что страна не против использования Силами обороны истребителей F-16 против военных целей на территории России.

Глава МИД Италии Таяни сказал, что страна не будет давать разрешение ВСУ использовать свое оружие для поражения военных целей на российской территории.

31 мая стало известно, что Германия официально разрешила Украине использовать ее оружие против целей на территории РФ.

В тот же день госсекретарь США Блинкен заявил, что Вашингтон разрешил Киеву поражать цели на территории России с применением американского оружия.

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