Президент Болгарії заявив, що дозвіл Україні бити по Росії веде до "ядерного Армагеддону"

Румен Радев (Фото: EPA)

Президент Болгарії Румен Радев заявив, що надання Україні дозволу завдавати ударів західною зброєю по цілях на території Росії загрожує ескалацією і "ядерним Армагеддоном". Слова політика наводить болгарська служба Радіо Свобода.

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Слова Радева прозвучали після того, як деякі країни-члени Альянсу дали Україні дозвіл на використання своєї зброї для ударів по території Росії. Деякі держави повідомили, що ніколи не вводили обмежень на це.

"З рішенням дозволити удари із застосуванням західної зброї вглиб Росії й формалізацією відправки радників і інструкторів на саму лінію фронту, ці червоні лінії вже були порушені, і, на жаль, наші політики стають частиною деяких таких неадекватних рішень з усіма наслідками, що випливають з цього", – заявив президент Болгарії.

Станом на 29 травня 10 країн виступили за те, щоб дозволити Україні використовувати їхню зброю для завдавання ударів по території РФ. Це Франція, Литва, Латвія, Швеція, Естонія, Польща, Фінляндія, Чехія, Велика Британія та Нідерланди.

Прем’єр-міністерка Данії Фредеріксен заявила, що країна не проти використання Силами оборони винищувачів F-16 проти військових цілей на території Росії.

Глава МЗС Італії Таяні сказав, що країна не надаватиме дозвіл ЗСУ використовувати свою зброю для ураження військових цілей на російській території.

31 травня стало відомо, що Німеччина офіційно дозволила Україні використовувати її зброю проти цілей на території РФ.

Того ж дня держсекретар США Блінкен заявив, що Вашингтон дозволив Києву вражати цілі на території Росії із застосуванням американської зброї.

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