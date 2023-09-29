Главком армии Британии: Запад недооценил оборону России. Нужно корректировать ожидания

Начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что союзникам Украины необходимо "скорректировать" ожидания от наступления Сил обороны. Заявление военачальника цитирует The Times.

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По его словам, западные страны недооценили оборону, которую россияне успели выстроить перед украинским наступлением.

Он отметил, что союзникам, возможно, необходимо "скорректировать" ожидания относительно того, чего Вооруженные Силы Украины могут достичь в краткосрочной перспективе.

28 сентября Радакин посетил Киев, где сказал, что недавние удары ВСУ по Черноморскому флоту во временно оккупированном Крыму являются примером того, как Украина сохраняет инициативу в войне. Он встретился с главкомом Валерием Залужным и обсудил с ним фронт, а также усиление украинской противовоздушной обороны.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что у россиян было много месяцев для построения обороны, а поэтому наступление ВСУ идет "тяжело".

Командующий Таврическим направлением Александр Тарнавский заявил, что Силы обороны совершили прорыв на фланге Вербового в Запорожской области и продолжают двигаться дальше.

Тарнавский сообщил, что зима не замедлит украинское контрнаступление, а самый большой прорыв Киева еще впереди – "после Токмака".

Президент Зеленский заявил, что знает, где именно на фронте Силы обороны Украины намерены прорвать оборонные линии российских оккупантов, но не будет говорить СМИ.

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