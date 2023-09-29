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Главком армии Британии: Запад недооценил оборону России. Нужно корректировать ожидания

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2023, 10:10
Главком армии Британии: Запад недооценил оборону России. Нужно корректировать ожидания - Фото
Тони Радакин (Фото: EPA)

Начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что союзникам Украины необходимо "скорректировать" ожидания от наступления Сил обороны. Заявление военачальника цитирует The Times.

По его словам, западные страны недооценили оборону, которую россияне успели выстроить перед украинским наступлением.

Он отметил, что союзникам, возможно, необходимо "скорректировать" ожидания относительно того, чего Вооруженные Силы Украины могут достичь в краткосрочной перспективе.

28 сентября Радакин посетил Киев, где сказал, что недавние удары ВСУ по Черноморскому флоту во временно оккупированном Крыму являются примером того, как Украина сохраняет инициативу в войне. Он встретился с главкомом Валерием Залужным и обсудил с ним фронт, а также усиление украинской противовоздушной обороны. 

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что у россиян было много месяцев для построения обороны, а поэтому наступление ВСУ идет "тяжело".

Читайте также: РФ провела безуспешные контратаки, демонстрирует минимальные возможности в наступлении – союзники

Дмитрий Гриниченко
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