Головком армії Британії: Захід недооцінив оборону Росії. Потрібно коригувати очікування від наступу
Начальник штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін заявив, що союзникам України необхідно "скоригувати" очікування від наступу Сил оборони. Заяву воєначальника цитує The Times.
За його словами, західні країни недооцінили оборону, яку росіяни встигли збудувати перед українським наступом.
Він зазначив, що союзникам, можливо, необхідно "скоригувати" очікування щодо того, чого Збройні Сили України можуть досягти у короткостроковій перспективі.
28 вересня Радакін відвідав Київ, де сказав, що нещодавні удари ЗСУ по Чорноморському флоту у тимчасово окупованому Криму є прикладом того, як Україна зберігає ініціативу у війні. Він зустрівся з головкомом Валерієм Залужним та обговорив з ним фронт, а також посилення української протиповітряної оборони.
Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що росіяни мали багато місяців для побудови оборони, а тому наступ ЗСУ йде "важко".
- Командувач Таврійського напрямку Олександр Тарнавський заявив, що Сили оборони здійснили прорив на фланзі Вербового в Запорізькій області та продовжують рухатися далі.
- Тарнавський повідомив, що зима не уповільнить український контрнаступ, а найбільший прорив Києва ще попереду – "після Токмака".
- Президент Зеленський заявив, що знає, де саме на фронті Сили оборони України мають намір прорвати оборонні лінії російських окупантів, але не казатиме ЗМІ.
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