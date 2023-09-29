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Головком армії Британії: Захід недооцінив оборону Росії. Потрібно коригувати очікування від наступу

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29.09.2023, 10:10
Головком армії Британії: Захід недооцінив оборону Росії. Потрібно коригувати очікування від наступу - Фото
Тоні Радакін (Фото: EPA)

Начальник штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін заявив, що союзникам України необхідно "скоригувати" очікування від наступу Сил оборони. Заяву воєначальника цитує The Times.

За його словами, західні країни недооцінили оборону, яку росіяни встигли збудувати перед українським наступом.

Він зазначив, що союзникам, можливо, необхідно "скоригувати" очікування щодо того, чого Збройні Сили України можуть досягти у короткостроковій перспективі.

28 вересня Радакін відвідав Київ, де сказав, що нещодавні удари ЗСУ по Чорноморському флоту у тимчасово окупованому Криму є прикладом того, як Україна зберігає ініціативу у війні. Він зустрівся з головкомом Валерієм Залужним та обговорив з ним фронт, а також посилення української протиповітряної оборони.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що росіяни мали багато місяців для побудови оборони, а тому наступ ЗСУ йде "важко".

Читайте також: РФ провела безуспішні контратаки, демонструє мінімальні можливості наступу – союзники

Дмитро Гриниченко
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