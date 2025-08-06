"Готовы защищать каждый дюйм". В НАТО прокомментировали залеты дронов РФ в Литву

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НАТО "готово защищать каждый дюйм" своей территории и очень серьезно относится к таким инцидентам, как недавние нарушения воздушного пространства Литвы российскими дронами. Об этом после общения генерального секретаря Марка Рютте с литовским министром иностранных дел Кястутисом Будрисом написала пресс-секретарь НАТО Элисон Харт соцсети X

"Генсек НАТО поговорил с министром Будрисом о недавних нарушениях российскими военными беспилотниками воздушного пространства Литвы. НАТО очень серьезно относится к этим инцидентам", – написала чиновница.

По ее словам, Альянс "сохраняет бдительность и готов защищать каждый дюйм территории НАТО".

Ранее Будрис сообщил, что литовский МИД совместно с оборонным ведомством страны обратились к генсеку НАТО Рютте с требованием немедленно усилить противовоздушную оборону Литвы после инцидента с российским беспилотником.