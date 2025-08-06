"Готовы защищать каждый дюйм". В НАТО прокомментировали залеты дронов РФ в Литву
НАТО "готово защищать каждый дюйм" своей территории и очень серьезно относится к таким инцидентам, как недавние нарушения воздушного пространства Литвы российскими дронами. Об этом после общения генерального секретаря Марка Рютте с литовским министром иностранных дел Кястутисом Будрисом написала пресс-секретарь НАТО Элисон Харт соцсети X
"Генсек НАТО поговорил с министром Будрисом о недавних нарушениях российскими военными беспилотниками воздушного пространства Литвы. НАТО очень серьезно относится к этим инцидентам", – написала чиновница.
По ее словам, Альянс "сохраняет бдительность и готов защищать каждый дюйм территории НАТО".
Ранее Будрис сообщил, что литовский МИД совместно с оборонным ведомством страны обратились к генсеку НАТО Рютте с требованием немедленно усилить противовоздушную оборону Литвы после инцидента с российским беспилотником.
- Беспилотник "Гербера" РФ залетел в Литву со стороны Беларуси утром 28 июля 2025 года. В ответ Вильнюс пообещал усилить ПВО.
- Уже 1 августа дрон нашли на территории Литвы, и в тот же день страна выразила Беларуси протест в связи с нарушением воздушного пространства. 5 августа выяснилось, что этот беспилотник содержал взрывное устройство.
- Это не первый инцидент, когда российский БпЛА нарушил воздушное пространство Литвы: так, 10 июля "Гербера" упала на территории страны, залетев из Беларуси. А через шесть дней местные пограничники сбили еще один БПЛА, который залетел из Беларуси и, вероятно, не был военным. Тем временем российские дроны во время атак по Украине неоднократно летали в Румынию, а также один раз в Латвию, которые также входят в НАТО.
Комментарии (0)