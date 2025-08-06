"Готові захищати кожен дюйм". У НАТО прокоментували залітання російських дронів до Литви

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НАТО "готове захищати кожен дюйм" своєї території та дуже серйозно ставиться до таких інцидентів, як нещодавні порушення повітряного простору Литви російськими дронами. Про це після спілкування генерального секретаря Марка Рютте з литовським міністром закордонних справ Кястутісом Будрісом написала речниця НАТО Елісон Харт соцмережі X

"Генсек НАТО поговорив з міністром Будрісом про нещодавні порушення російськими військовими безпілотниками повітряного простору Литви. НАТО дуже серйозно ставиться до цих інцидентів", – написала чиновниця.

За її словами, Альянс "зберігає пильність і готовий захищати кожен дюйм території НАТО".

Раніше Будріс повідомив, що литовське МЗС спільно з оборонним відомством країни звернулися до генсека НАТО Рютте з вимогою негайно посилити протиповітряну оборону Литви після інциденту з російським безпілотником.