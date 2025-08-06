"Готові захищати кожен дюйм". У НАТО прокоментували залітання російських дронів до Литви
НАТО "готове захищати кожен дюйм" своєї території та дуже серйозно ставиться до таких інцидентів, як нещодавні порушення повітряного простору Литви російськими дронами. Про це після спілкування генерального секретаря Марка Рютте з литовським міністром закордонних справ Кястутісом Будрісом написала речниця НАТО Елісон Харт соцмережі X
"Генсек НАТО поговорив з міністром Будрісом про нещодавні порушення російськими військовими безпілотниками повітряного простору Литви. НАТО дуже серйозно ставиться до цих інцидентів", – написала чиновниця.
За її словами, Альянс "зберігає пильність і готовий захищати кожен дюйм території НАТО".
Раніше Будріс повідомив, що литовське МЗС спільно з оборонним відомством країни звернулися до генсека НАТО Рютте з вимогою негайно посилити протиповітряну оборону Литви після інциденту з російським безпілотником.
- Безпілотник "Гербера" РФ залетів у Литву з боку Білорусі уранці 28 липня 2025 року. У відповідь Вільнюс пообіцяв посилити ППО.
- Уже 1 серпня дрон знайшли на території Литви, і того ж дня країна висловила Білорусі протест у зв’язку з порушенням повітряного простору. 5 серпня з'ясувалося, що цей безпілотник містив вибуховий пристрій.
- Це не перший інцидент, коли російський БпЛА порушив повітряний простір Литви: так, 10 липня "Гербера"впала на території країни, залетівши з Білорусі. А за шість днів місцеві прикордонники збили ще один БпЛА, що залетів з Білорусі та, ймовірно, не був військовим.Тим часом російські дрони під час атак по Україні неодноразово залітали до Румунії, а також один раз до Латвії, які також входять до НАТО.
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