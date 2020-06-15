Истфак КНУ об избиении полицией своего аспиранта: Они забыли уроки Майдана

Дело Стерненко, изюиение активистов полицией (фото - Радио Свобода).
Исторический факультет Национального университета им. Шевченко выразил свое возмущение избиением полицейскими их аспиранта, участника боевых действий Александра Кирьякова. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Facebook факультета.
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"Из обнародованных в СМИ сообщений четко видно, что Кирьякова бьют полицейские, тогда как он уже лежит на земле. Такое бесчеловечное отношение к гражданину, молодому исследователю и ветерану войны за независимость не укладывается в рамки здравого смысла", - говорится в заявлении.
На факультете обращают внимание, в каком контексте произошел инцидент: "Когда весь мир захлестнула волна протестов против полицейского произвола, когда Украину потрясают громкие скандалы, связанные с преступлениями, совершенными полицией, больно констатировать, что некоторые наши правоохранители растоптали Конституцию, забыли уроки Революции Достоинства - и то, какой трагедией обернулись насильственные действия их предшественников против демонстрантов в 2013-2014 годах".
На истфаке КНУ выразили надежду, что заявление главы киевской полиции Андрея Крищенко об отстранении полицейских "не будет банальным очковтирательством".
- 24 мая 2018 года на Стерненко напали Иван Кузнецов и Александр Исайкул. Стерненко был госпитализирован с сотрясением мозга и резаной раной руки. В ходе инцидента Кузнецов умер от колото-резаных ран.
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4 апреля 2020-го бывший замгенпрокурора Виктор Трепак, который незадолго до того ушел в отставку, рассказал, что генпрокурор Ирина Венедиктова заявляла ему о необходимости сообщить о подозрении Стерненко.
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В апреле Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко по статье убийство или убийство по самозащите будет объявлено "в любом случае".
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15 мая Кузнецову и Исайкулу объявили о подозрении в хулиганстве.
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10 июня прокуратура закрыла дело против Кузнецова.
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11 июня Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
- Сегодня в Шевченковском райсуде Киева во второй раз пытаются избрать меру пресечения Стерненко. У здания суда произошли стычки с правоохранителями. Участника акции Александра Кирьякова полиция била ногами. Также о применении силы против него со стороны полиции заявил депутат фракции Голос Роман Лозинский. Кроме того, как свидетельствуют частники акции, полицейские били ведущего мероприятия Николая Выговского. Действия полицейских проверяет ГБР.
Вадим Ребрина