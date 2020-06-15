Истфак КНУ об избиении полицией своего аспиранта: Они забыли уроки Майдана

Дело Стерненко, изюиение активистов полицией (фото - Радио Свобода).

Исторический факультет Национального университета им. Шевченко выразил свое возмущение избиением полицейскими их аспиранта, участника боевых действий Александра Кирьякова. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Facebook факультета.

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"Из обнародованных в СМИ сообщений четко видно, что Кирьякова бьют полицейские, тогда как он уже лежит на земле. Такое бесчеловечное отношение к гражданину, молодому исследователю и ветерану войны за независимость не укладывается в рамки здравого смысла", - говорится в заявлении.

На факультете обращают внимание, в каком контексте произошел инцидент: "Когда весь мир захлестнула волна протестов против полицейского произвола, когда Украину потрясают громкие скандалы, связанные с преступлениями, совершенными полицией, больно констатировать, что некоторые наши правоохранители растоптали Конституцию, забыли уроки Революции Достоинства - и то, какой трагедией обернулись насильственные действия их предшественников против демонстрантов в 2013-2014 годах".

На истфаке КНУ выразили надежду, что заявление главы киевской полиции Андрея Крищенко об отстранении полицейских "не будет банальным очковтирательством".