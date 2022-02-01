Ждем интересные подарки от друзей: Резников о разговоре с министром обороны Польши
Министр обороны Украины Алексей Резников после телефонного разговора с министром обороны Польши Мариушем Блащаком написал в Twitter, что "ждет интересные "подарки" от друзей".
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Резников написал: "Был теплый разговор с моим польским коллегой Мариушем Блащаком... Из важных тем обсудили текущую потребность Украины в оборонительных боеприпасах. Ждем интересные "подарки" от наших друзей".
Министр обороны Польши, в свою очередь, также подтвердил в Twitter достижение договоренностей: "Говорили с Алексеем Резниковым о предложении помощи Украине, которое было направлено в середине января. Готовы обеспечить наших соседей, в числе прочего, боеприпасами. Польша остается солидарна с Украиной".
Ранее сегодня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Польша готова передать Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Grom своей разработки, дроны и боеприпасы.
31 января глава Бюро нацбезопасности Польши Павел Солох объявил, что Варшава подтвердила решение предоставить Украине оружие для защиты от российской агрессии, информация об этом передана в Киев для согласования поставок.
- На фоне угрозы вторжения России начали поставлять оружие Украине США, Великобритания и страны Балтии. Чехия решила подарить Украине 4000 артиллерийских снарядов.
- Германия последовательно отказывается давать Украине оружие для защиты от российской агрессии и блокирует поставки Киеву вооружений через НАТО.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что не согласен с блокированием Германией поставок оружия Украине на фоне угрозы масштабного вторжения российских войск.
- Сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина создает новый формат сотрудничества с Великобританией и Польшей.
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