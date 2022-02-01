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Ждем интересные подарки от друзей: Резников о разговоре с министром обороны Польши

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2022, 12:52
Ждем интересные подарки от друзей: Резников о разговоре с министром обороны Польши - Фото
Алексей Резников и Мариуш Блащак (Фото - Twitter)

Министр обороны Украины Алексей Резников после телефонного разговора с министром обороны Польши Мариушем Блащаком написал в Twitter, что "ждет интересные "подарки" от друзей".

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Резников написал: "Был теплый разговор с моим польским коллегой Мариушем Блащаком... Из важных тем обсудили текущую потребность Украины в оборонительных боеприпасах. Ждем интересные "подарки" от наших друзей".  

Скриншот из Twitter

Министр обороны Польши, в свою очередь, также подтвердил в Twitter достижение договоренностей: "Говорили с Алексеем Резниковым о предложении помощи Украине, которое было направлено в середине января. Готовы обеспечить наших соседей, в числе прочего, боеприпасами. Польша остается солидарна с Украиной".

Скриншот из Twitter

Ранее сегодня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Польша готова передать Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Grom своей разработки, дроны и боеприпасы. 

31 января глава Бюро нацбезопасности Польши Павел Солох объявил, что Варшава подтвердила решение предоставить Украине оружие для защиты от российской агрессии, информация об этом передана в Киев для согласования поставок.

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Сергей Бережной
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Алексей Резников Мариуш Блащак польша военная помощь министр обороны
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