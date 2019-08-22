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Как быть с Россией. Макрон уточнил и четко озвучил позицию Парижа

Как быть с Россией. Макрон уточнил и четко озвучил позицию Парижа - Фото
Эмманюэль Макрон и Владимир Путин (фото - ЕРА)
22.08.2019, 09:30

Президент Франции заявил, что пока не будет найдено решение по Украине (какое, не сказал) - россиянам в Большую семерку путь закрыт

Возвращение России в Большую семерку (G7) без нахождения "решения по Украине" было бы стратегической ошибкой участников этого международного клуба. Об этом заявил вчера, 21 августа, французский президент Эмманюэль Макрон, пишет агентство Радио Свобода.

"Я думаю, говорить, что без каких-либо условий Россия может вернуться - это было бы свидетельством слабости G7. Это было бы для нас стратегической ошибкой и освящением этой эпохи безнаказанности", - подчеркнул он накануне саммита G7 во французском курортном городе Биаррице.

Макрон отдельно отметил, что "непременно условие" для возвращения россиян в клуб – "поиск решения относительно Украины". Какого именно, не уточнил.

Ранее канал CNN сообщал со ссылкой на свой инсайд, что Макрон якобы обсудил с американским коллегой Дональдом Трампом возвращение в G7 страны-оккупанта.

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