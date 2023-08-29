Кулеба ответил на призывы к переговорам: Пригожин договорился с Путиным, тот его убил
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил на призывы о переговорах Украины с российским диктатором Владимиром Путиным. Главарь террористической Группы Вагнера Евгений Пригожин договорился с Путиным, но затем был убит им, заявил Кулеба во время пресс-конференции с главой МИД Франции Катрин Колонна в Париже.
"Что касается призывов к переговорам с Путиным, то каждый, кто об этом спрашивает, должен на самом деле спрашивать не нас, а господина Пригожина. У него был конфликт с Путиным, он провел успешные переговоры с Путиным, прекратил этот конфликт, договорился о гарантиях безопасности. Потом Путин его убил", – сказал Кулеба.
По его словам, нет "никаких оснований" считать, что в любых других переговорах Путин будет вести себя иначе.
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- Вечером 23 июня 2023 года Пригожин заявил о "походе" на Москву. На следующий день он договорился с властями РФ и отвел войска. Пресс-секретарь Путина заявил, что Пригожин уехал в Беларусь.
- 23 августа самолет Пригожина потерпел катастрофу в России. Возможно, он был сбит российским ПВО. Главарь Группы Вагнера и все находившиеся в самолете люди не выжили.
- Кулеба заявлял, что российский Путин не является партнером Украины для переговоров, его и президента Владимира Зеленского больше никогда не увидят за одним столом.
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