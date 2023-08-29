Кулеба ответил на призывы к переговорам: Пригожин договорился с Путиным, тот его убил

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил на призывы о переговорах Украины с российским диктатором Владимиром Путиным. Главарь террористической Группы Вагнера Евгений Пригожин договорился с Путиным, но затем был убит им, заявил Кулеба во время пресс-конференции с главой МИД Франции Катрин Колонна в Париже.

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"Что касается призывов к переговорам с Путиным, то каждый, кто об этом спрашивает, должен на самом деле спрашивать не нас, а господина Пригожина. У него был конфликт с Путиным, он провел успешные переговоры с Путиным, прекратил этот конфликт, договорился о гарантиях безопасности. Потом Путин его убил", – сказал Кулеба.

По его словам, нет "никаких оснований" считать, что в любых других переговорах Путин будет вести себя иначе.

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