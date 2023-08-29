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Кулеба відповів на заклики до перемовин: Пригожин домовився з Путіним, той його вбив

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29.08.2023, 17:47
Кулеба відповів на заклики до перемовин: Пригожин домовився з Путіним, той його вбив - Фото
Дмитро Кулеба (Скриншот з відео)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповів на заклики щодо переговорів України з російським диктатором Володимиром Путіним. Ватажок терористичної Групи Вагнера Євген Пригожин домовився з Путіним, але потім був убитий ним, заявив Кулеба під час пресконференції з очільницею МЗС Франції Катрін Колонна у Парижі. 

"Що стосується закликів до переговорів з Путіним, то кожен, хто про це запитує, повинен насправді запитувати не нас, а пана Пригожина. У нього був конфлікт з Путіним, він провів успішні переговори з Путіним, припинив цей конфлікт, домовився про гарантії безпеки. Потом Путін його вбив", – сказав Кулеба.

За його словами, немає "жодних підстав" вважати, що в будь-яких інших переговорах Путін поводитиметься інакше.

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Артем Джеріпа
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війнаДмитро КулебаЄвген Пригожинмир
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