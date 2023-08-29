Кулеба відповів на заклики до перемовин: Пригожин домовився з Путіним, той його вбив
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповів на заклики щодо переговорів України з російським диктатором Володимиром Путіним. Ватажок терористичної Групи Вагнера Євген Пригожин домовився з Путіним, але потім був убитий ним, заявив Кулеба під час пресконференції з очільницею МЗС Франції Катрін Колонна у Парижі.
"Що стосується закликів до переговорів з Путіним, то кожен, хто про це запитує, повинен насправді запитувати не нас, а пана Пригожина. У нього був конфлікт з Путіним, він провів успішні переговори з Путіним, припинив цей конфлікт, домовився про гарантії безпеки. Потом Путін його вбив", – сказав Кулеба.
За його словами, немає "жодних підстав" вважати, що в будь-яких інших переговорах Путін поводитиметься інакше.
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- Увечері 23 червня 2023 року Пригожин заявив про "похід" на Москву. Наступного дня він домовився з владою РФ та відвів війська. Прессекретар Путіна заявив, що Пригожин поїхав до Білорусі.
- 23 серпня літак Пригожина зазнав катастрофи в Росії. Можливо, він був збитий російською ППО. Ватажок Групи Вагнера і всі люди, які були в літаку, не вижили.
- Кулеба заявляв, що російський Путін не є партнером України для переговорів, його та президента Володимира Зеленського більше ніколи не побачать за одним столом.
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