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25.04.2019, 07:04

ООН представит заявление Украины по РФ как официальный документ

ООН представит заявление Украины по РФ как официальный документ - Фото
Совбез ООН (фото - EPA)

В письме постпреда Украины при ООН Владимира Ельченко генсеку ООН Антониу Гутерришу сказано, что решение Кремля о паспортах РФ "является ничтожным"

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Обращение к мировому сообществу от Украины с требованием реакции на запуск процесса раздачи паспортов РФ в оккупированном Донбассе будет распространено как официальный документ Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом заявило постоянное представительство Украины при ООН в Twitter.

В письме постпреда Украины при ООН Владимира Ельченко генсеку ООН Антониу Гутерришу сказано, что решение Кремля о паспортах РФ "является ничтожным" и Украина призывает усилить санкции против РФ.

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"Письмо будет распространено в качестве официального документа Генассамблеи", - пишет дипведомство.

Вчера, 24 апреля, президент страны-оккупанта России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донбасса. Помощник Путина Владислав Сурков назвал это "долгом России перед говорящими и думающими по-русски людьми". Сам Путин заявил, что жители оккупированного РФ Донбасса не могут "передвигаться нормально, не могут реализовать самые элементарные свои потребности и права". 

В связи с указом Путина Украина срочно созвала Совбез ООН, который соберется сегодня, 25 апреля в 22:00 по Киеву. Глава МИД Украины Павел Клмкин сказал, что такое решение РФ - "паспортный этап оккупации Донбасса". Вице-спикер Рады Ирина Геращенко призвала ввести против РФ новые санкции

Президент Украины Петр Порошенко записал обращение к нации, в котором заявил, что указ Путина является подготовкой к аннексии украинского Донбасса. 

Читайте также: Паспорта РФ в Донбассе - подготовка к атаке на Украину: Турчинов

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Теги: паспорта РФ, ООН, Донбасс, генассамблея оон
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