ООН представит заявление Украины по РФ как официальный документ

Совбез ООН (фото - EPA)

Обращение к мировому сообществу от Украины с требованием реакции на запуск процесса раздачи паспортов РФ в оккупированном Донбассе будет распространено как официальный документ Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом заявило постоянное представительство Украины при ООН в Twitter.

В письме постпреда Украины при ООН Владимира Ельченко генсеку ООН Антониу Гутерришу сказано, что решение Кремля о паспортах РФ "является ничтожным" и Украина призывает усилить санкции против РФ.

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"Письмо будет распространено в качестве официального документа Генассамблеи", - пишет дипведомство.

В.Єльченко в листі Генсеку ООН: рішення Кремля про видачу російських паспортів громадянам України на окупованих територіях є нікчемним. Україна закликає міжнародне співтовариство відреагувати посиленням тиску на РФ.



Лист буде поширений як офіційний документ Генасамблеї pic.twitter.com/Qpa0o3wotn — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 24 квітня 2019 р.

Вчера, 24 апреля, президент страны-оккупанта России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донбасса. Помощник Путина Владислав Сурков назвал это "долгом России перед говорящими и думающими по-русски людьми". Сам Путин заявил, что жители оккупированного РФ Донбасса не могут "передвигаться нормально, не могут реализовать самые элементарные свои потребности и права".

В связи с указом Путина Украина срочно созвала Совбез ООН, который соберется сегодня, 25 апреля в 22:00 по Киеву. Глава МИД Украины Павел Клмкин сказал, что такое решение РФ - "паспортный этап оккупации Донбасса". Вице-спикер Рады Ирина Геращенко призвала ввести против РФ новые санкции.

Президент Украины Петр Порошенко записал обращение к нации, в котором заявил, что указ Путина является подготовкой к аннексии украинского Донбасса.

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