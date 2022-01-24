Польша и Чехия не готовят сокращения своих посольств в Украине

Чехия и Польша пока не готовят отзыва своих дипломатов из Украины на фоне угрозы новой волны агрессии России. Об этом заявили пресс-секретарь МИД Чехии Ленка До, передает Radio Pregue International, и замглавы МИД Польши Павел Яблонский, передает WNP.

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Яблонский заявил, что на данный момент эвакуация семей польских дипломатов из Украины не планируется. При этом он отметил, что польский МИД "внимательно следит за ситуацией".

Глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумоч отметил, что решение Госдепа о сокращении посольства США в Киеве может указывать на следование определенным процедурам, передает PAP. По его словам, не только американцы считают, что может случиться война, однако Польша оптимистичнее смотрит на ситуацию.

Ленка До заявила, что пока не готовятся ни отзывы членов семей дипломатов, ни самих сотрудников посольства Чехии. По ее словам, в чешском МИД ежедневно собирается рабочая группа, которая оценивает ситуацию в Украине.

Ранее сегодня о начале частичной эвакуации из посольства в Киеве заявили США, Великобритания и Австралия. В Министерстве иностранных дел Украины считают такие решения "поспешными и проявлением чрезмерной предосторожности".

Евросоюз пока не намерен эвакуировать своих дипломатов. Также посол Эстонии отдельно заявил, что посольство этой страны не планируют эвакуировать, а цель России – запугивание.

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Марк Сировой

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