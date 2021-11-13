Прямой угрозы от мигрантов границе нет, но мы готовимся к любым сценариям – Монастырский
Сегодня для границ Украины нет прямой угрозы от мигрантов, которые находятся сейчас на границе Беларуси и Польши. Однако Украина готовится к любым сценариям, заявил в эфире программы Свобода слова Савика Шустера министр внутренних дел Денис Монастырский.
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Монастырский не исключает, что мигрантов со временем могут направлять на украинскую границу.
"Хочу проакцентировать: сегодня прямой угрозы для украинской границы нет. Но уже сегодня собрался СНБО, сегодня мы усиливаем границу", – сказал он.
Монастырский добавил, что сейчас центральная власть общается с местной, с громадами, которые живут на местах. По его словам, это не первый и не последний подобный кризис.
"Сегодня нет прямой угрозы. Но уже сегодня мы готовимся к противостоянию и любым сценариям. Сейчас идут командно-штабные учения полиции, Нацгвардии и пограничников. Через две недели будут полевые учения с территориальной обороной и местными патриотами", – добавил глава МВД.
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- 8 ноября большая группа мигрантов собралась в Беларуси у границы с Польшей и пыталась массово ее перейти. Польша привела войска в боевую готовность, созывает силы теробороны и не исключает эскалации с жертвами.
- Польские военные отбили одну из попыток прорыва границы, однако беларуские силовики привели к границе новых мигрантов, те повалили часть колючей проволоки и начали скандировать: "Германия". Польские военные не пропускали мигрантов живым щитом. Нелегалы разбили палаточный лагерь на границе и жгут костры.
- Президент Владимир Зеленский позвонил президенту Польши Анджею Дуде. Он высказал поддержку и рассказал о ситуации с безопасностью на украинско-беларусской границе и тех мерах, которые осуществляются и будут приниматься для ее надлежащей защиты.
- 10 ноября две группы мигрантов сумели прорваться в Польшу из Беларуси. Всех нелегалов выдворили.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил: мигранты могут пойти через Украину. Нардеп Слуги народа Марьяна Безуглая говорит, что с 20 ноября Лукашенко может попытаться перебросить в Украину 1000 мигрантов. Украина укрепляет границу военными, техникой и беспилотниками, заявили в МВД.
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