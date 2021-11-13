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Прямой угрозы от мигрантов границе нет, но мы готовимся к любым сценариям – Монастырский

Цей матеріал також доступний українською
13.11.2021, 09:01
Прямой угрозы от мигрантов границе нет, но мы готовимся к любым сценариям – Монастырский - Фото
Денис Монастырский (фото - пресс-служба МВД)

Сегодня для границ Украины нет прямой угрозы от мигрантов, которые находятся сейчас на границе Беларуси и Польши. Однако Украина готовится к любым сценариям, заявил в эфире программы Свобода слова Савика Шустера министр внутренних дел Денис Монастырский.

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Монастырский не исключает, что мигрантов со временем могут направлять на украинскую границу.

"Хочу проакцентировать: сегодня прямой угрозы для украинской границы нет. Но уже сегодня собрался СНБО, сегодня мы усиливаем границу", – сказал он.

Монастырский добавил, что сейчас центральная власть общается с местной, с громадами, которые живут на местах. По его словам, это не первый и не последний подобный кризис.

"Сегодня нет прямой угрозы. Но уже сегодня мы готовимся к противостоянию и любым сценариям. Сейчас идут командно-штабные учения полиции, Нацгвардии и пограничников. Через две недели будут полевые учения с территориальной обороной и местными патриотами", – добавил глава МВД.

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СПРАВКА. 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента. Подконтрольный режиму ЦИК сообщил о 80,1% поддержки Лукашенко и лишь 10,1% дал оппозиционной кандидатке Тихановской. Он объявил о своей победе и "побежденном проекте Запада", жестоко и с жертвами подавив протесты. Режим неприкрыто стал союзником РФ. Отношения с Украиной упали до исторического минимума. ЕС ввел санкции против Беларуси и ее чиновников. Та в ответ с лета 2021-го начала мстить Западу специально направленными потоками мигрантов с Ближнего Востока и из Африки на границах Литвы, Латвии и Польши. Министр обороны Польши назвал это "грязной игрой Лукашенко и Кремля".

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Марк Сировой
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