Прямой угрозы от мигрантов границе нет, но мы готовимся к любым сценариям – Монастырский

Сегодня для границ Украины нет прямой угрозы от мигрантов, которые находятся сейчас на границе Беларуси и Польши. Однако Украина готовится к любым сценариям, заявил в эфире программы Свобода слова Савика Шустера министр внутренних дел Денис Монастырский.

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Монастырский не исключает, что мигрантов со временем могут направлять на украинскую границу.

"Хочу проакцентировать: сегодня прямой угрозы для украинской границы нет. Но уже сегодня собрался СНБО, сегодня мы усиливаем границу", – сказал он.

Монастырский добавил, что сейчас центральная власть общается с местной, с громадами, которые живут на местах. По его словам, это не первый и не последний подобный кризис.

"Сегодня нет прямой угрозы. Но уже сегодня мы готовимся к противостоянию и любым сценариям. Сейчас идут командно-штабные учения полиции, Нацгвардии и пограничников. Через две недели будут полевые учения с территориальной обороной и местными патриотами", – добавил глава МВД.

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Марк Сировой

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