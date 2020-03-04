Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 4 марта

1. ВЕРХОВНАЯ РАДА ОТПРАВИЛА В ОТСТАВКУ ПРАВИТЕЛЬСТВО ГОНЧАРУКА: ШМЫГАЛЬ - НОВЫЙ ПРЕМЬЕР. "За" проголосовали 353 депутата. Президент Владимир Зеленский отметил некоторые достижения Кабмина, но сказал, что их мало, учитывая текущие экономические проблемы. Новым премьером стал Денис Шмыгаль, "за" - 291 голос. Кроме того Рада утвердила новый состав правительства (подробнее).

2. ВОЗ: КОРОНАВИРУС, ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО РАСПРОСТРАНИТСЯ ПО УКРАИНЕ. Представитель ВОЗ призывает помнить о личной гигиене и призывает не паниковать: большинство людей переносят недуг в легкой форме. Сейчас в Украине один зараженный, шесть человек – с подозрением на инфицирование. Люди, которые находятся на обсервации в Новых Санжарах, здоровы (подробнее).

3. БАЙДЕН ВЫРВАЛСЯ В ЛИДЕРЫ НА ПРАЙМЕРИЗ ДЕМОКРАТОВ. Экс-вице президент побеждает своего оппонента Берни Сандерса в большинстве штатов после "супервторника". Миллиардер Майкл Блумберг выбыл из гонки в поддержку Байдена, также поступили Питт Буттиджич и Эми Клобушар. У нынешнего президента Дональда Трампа практически нет конкурентов на праймериз Республиканской партии США (подробнее).

4. ВЕРХОВНАЯ РАДА НЕ ОТПРАВИТ СЕГОДНЯ РЯБОШАПКУ В ОТСТАВКУ. Сегодня заслушают лишь отчет генпрокурора и руководителей других правоохранительных органов. Источники из Слуги народа сообщили LIGA.net, что отставка может состояться завтра. Сам Рябошапка связал сбор подписей в парламенте за свою отставку с уголовными делами по Укрнафте (подробнее).

5. ОСВОБОЖДЕННОГО ПО ОБМЕНУ УКРАИНЦА ПОДОЗРЕВАЮТ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С БОЕВИКАМИ И ПЫТКАХ ПЛЕННИКОВ. По данным СБУ, подозреваемый во время пребывания в тюрьме боевиков на территории бывшего завода Изоляция в Донецке добровольно вступил в состав незаконного вооруженного формирования и истязал украинцев: как пленных гражданских, так и военнослужащих ВСУ (подробнее).

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