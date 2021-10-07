Разумков считает Ермака причастным к своей отставке: У него слишком много рычагов влияния

Бывший глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что вторым человеком в государстве является глава Офиса президента Андрей Ермак, и это, по мнению Разумкова, неправильно. Об этом депутат сказал в интервью BBC-Украина.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Много рычагов влияния сконцентрированы у руководителя Офиса президента. Если мы посмотрим на фото протокольных мероприятий, то даже расстановка должностных лиц показывает, что вторым лицом в государстве является руководитель Офиса президента. Я не считаю, что это правильно", – сказал Разумков.

Экс-спикер парламента считает, что Ермак причастен к его отставке.

По словам Разумкова, Ермаку "не нравится то, что я делаю, за что я переживаю и борюсь".







Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.