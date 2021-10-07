Разумков считает Ермака причастным к своей отставке: У него слишком много рычагов влияния
07.10.2021, 21:12
Андрей Ермак (Фото: пресс-служба форума Украина 30)
Бывший глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что вторым человеком в государстве является глава Офиса президента Андрей Ермак, и это, по мнению Разумкова, неправильно. Об этом депутат сказал в интервью BBC-Украина.
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"Много рычагов влияния сконцентрированы у руководителя Офиса президента. Если мы посмотрим на фото протокольных мероприятий, то даже расстановка должностных лиц показывает, что вторым лицом в государстве является руководитель Офиса президента. Я не считаю, что это правильно", – сказал Разумков.
Экс-спикер парламента считает, что Ермак причастен к его отставке.
По словам Разумкова, Ермаку "не нравится то, что я делаю, за что я переживаю и борюсь".
- Конфликт между руководством фракции СН и спикером парламента возник из-за законопроекта об олигархах. По мнению руководства СН, Разумков умышленно пытался его "сбить".
- На "Свободе слова с Савиком Шустером" Разумков подтвердил, что ходят слухи о его возможной отставке, но сказал, что уходить не собирается. Также в эфире программы руководство СН прилюдно поругалось с Разумковым из-за закона об олигархах.
- 30 сентября Арахамия запросил подписные листы для отзыва Разумкова с должности. В тот же день Разумков заявил, что не может подписать закон об олигархах из-за позиции комитета по его окончательной редакции.
- 2 октября в Трускавце депутаты СН собрали более 150 подписей под коллективной инициативой об отзыве главы Рады. Президент Владимир Зеленский заявил, что Разумков больше не является членом команды.
- Сегодня Рада отправила в отставку Разумкова. За отзыв спикера проголосовали 284 нардепа.
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