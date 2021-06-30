"Решение ЕС было очень четким". Премьер Эстонии отбросила идею Меркель о саммите с Путиным
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отбросила повторное предложение канцлера Германии Ангелы Меркель о проведении саммита с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает ERR.
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Каллас заявила, что лидеры Европейского Союза уже утвердили – они не будут встречаться с Путиным, и "решение ЕС было очень четким".
При этом, по ее словам, в ЕС действительно обсуждалось, что с Путиным могли бы встретиться председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Однако, как подчеркнула Каллас, "это в любом случае не было бы встречей на уровне лидеров".
Накануне, 25 июня, Каллас также заявила, что после долгих дискуссий Европейский совет решил придерживаться прежнего курса в отношении РФ. Она также напомнила, что Россия не выполняет Минские договоренности и продолжает нарушать международное право.
- 23 июня стало известно, что Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон предложили рассмотреть возможность позвать Путина на саммит стран ЕС.
- Ряд стран Союза, в частности Польша, страны Балтии и Нидерланды, выступили против этой инициативы. Однако Италия и Австрия поддержали идею о проведении саммита Евросоюза с Путиным.
- После протестов стран восточного фланга Евросоюза лидеры блока отказались от идеи пригласить Путина в Брюссель.
- Однако 28 июня Меркель продолжила отстаивать идею саммита с Путиным, заявив, что первый шаг уже якобы сделан – Евросоюз изучает возможные форматы прямого диалога с президентом РФ.
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