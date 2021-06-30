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"Решение ЕС было очень четким". Премьер Эстонии отбросила идею Меркель о саммите с Путиным

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2021, 18:34
Кая Каллас (фото — пресс-служба Рийгикогу)

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отбросила повторное предложение канцлера Германии Ангелы Меркель о проведении саммита с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает ERR.

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Каллас заявила, что лидеры Европейского Союза уже утвердили – они не будут встречаться с Путиным, и "решение ЕС было очень четким".

При этом, по ее словам, в ЕС действительно обсуждалось, что с Путиным могли бы встретиться председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Однако, как подчеркнула Каллас, "это в любом случае не было бы встречей на уровне лидеров".

Накануне, 25 июня, Каллас также заявила, что после долгих дискуссий Европейский совет решил придерживаться прежнего курса в отношении РФ. Она также напомнила, что Россия не выполняет Минские договоренности и продолжает нарушать международное право.

Читайте также: Саммит ЕС и России станет опасным отклонением от режима санкций – Кулеба

Оксана Житнюк
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Ангела Меркель владимир путин саммит Кая Каллас
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