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Россия ставит под угрозу всю систему безопасности Европы – министр обороны Швеции

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2022, 13:46
Россия ставит под угрозу всю систему безопасности Европы – министр обороны Швеции - Фото
Петер Хультквист (фото - ЕРА)

Действия России ставят под угрозу европейскую систему безопасности, хотя РФ должна нести особую ответственность за соблюдение международного права как постоянный член Совета Безопасности ООН. Об этом заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист, передает Aftonbladet.

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Журналисты отмечают, что министр говорил о РФ в контексте наращивания российских войск у границ Украины и ее требований по гарантиям безопасности.

"Вся европейская система безопасности подвергается сомнению и угрозе из-за действий России", – сказал Хультквист.

Он отметил, что все страны имеют право на суверенитет в соответствии с принципами ООН, а Россия бросает вызов международному праву.

"Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН должна чувствовать особую ответственность за соблюдение принципов ООН. Это очень важно", – добавил министр.

По его убеждению, Швеция, которая не является членом НАТО, должна иметь возможность сотрудничать с Североатлантическим альянсом и Евросоюзом. "Наша стратегия – строить безопасность вместе с другими… В этом вопросе нет места для компромисса", – подытожил Хультквист.

Ранее Хультквист заявлял, что Швеция готова направить в Украину военных инструкторов на фоне напряженности на украинских границах. А министр иностранных дел Анн Линде исключила требования России к Западу не принимать новые страны в НАТО.  

Читайте также: В Женеве стартуют переговоры США и России. Кортеж уже под американским посольством: видео

Марк Сировой
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Петер Хультквист нато вторжение войска россии министр обороны швеции
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