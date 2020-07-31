Сбитый Boeing. В МИД рассказали о результатах переговоров с Ираном
Глава МИД Кулеба настроен осторожно оптимистично после первого раунда переговоров с Ираном о сбитом Boeing 737 МАУ
Переговоры с Ираном о выплате компенсаций в связи со сбитым иранскими военными самолете Boeing 737 МАУ получились результативными. Об этом на брифинге сообщили министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Министр отметил, что иранская делегация была настроена конструктивно и удалось достичь трех основных результатов:
- Иран включился в переговорный процесс об установлении всех обстоятельств трагедии, привлечении всех виновных к ответственности и впылате компенсаций
- Иран согласился выполнить все свои обязательства по международным конвенциям в сфере гражданской конвенции
- С Ираном договорились о том, как структурировать переговорный процесс. Он будет происходить на нескольких уровнях: будут говорить следователи, технические эксперты, юристы.
Читайте также: В МИД рассказали о результатах расшифровки "черных ящиков" сбитого Boeing
"На основе этой информации можно подсчитывать суммы ущерба. Ответа на вопрос, какова будет сумма компенсаций, пока нет. Сумма не берется с неба, потому что является результатом учета всех факторов", - сказал он.
Кулеба настроен "осторожно оптимистично" после первого раунда переговоров.
По его словам, позиция Украины будет жесткой, но конструктивной в этом процессе. Он также подчеркнул, что планом А остаются переговоры. Но если они будут затягиваться, то Украина использует альтернативные дипломатические методы, если же переговоры будут безуспешными – то "безусловно пойдет в международные суды".
- 8 января недалеко от международного аэропорта Тегерана разбился украинский пассажирский самолет Boeing 737 рейса PS 752, погибли все пассажиры - 176 человек.
- 11 января Иран, спустя трое суток отрицаний, признал, что "непреднамеренно" сбил самолет и предложил семьям погибших компенсацию по $80 000. Украинская сторона заявила, что считает сумму недостаточной и будет добиваться ее увеличения.
- 8 июля Иран отказался вести переговоры о компенсациях, а 14 июля - передумал.
- 19 июля Иран передал "черные ящики" со сбитого Boeing Франции для расшифровки данных. 23 июля расшифровку завершили.
Читайте также: Катастрофа Boeing МАУ. Украина может обратиться в Международный суд ООН – МИД
Комментарии