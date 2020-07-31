Сбитый Boeing. В МИД рассказали о результатах переговоров с Ираном

Глава МИД Кулеба настроен осторожно оптимистично после первого раунда переговоров с Ираном о сбитом Boeing 737 МАУ

Переговоры с Ираном о выплате компенсаций в связи со сбитым иранскими военными самолете Boeing 737 МАУ получились результативными. Об этом на брифинге сообщили министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Министр отметил, что иранская делегация была настроена конструктивно и удалось достичь трех основных результатов:

- Иран включился в переговорный процесс об установлении всех обстоятельств трагедии, привлечении всех виновных к ответственности и впылате компенсаций

- Иран согласился выполнить все свои обязательства по международным конвенциям в сфере гражданской конвенции

- С Ираном договорились о том, как структурировать переговорный процесс. Он будет происходить на нескольких уровнях: будут говорить следователи, технические эксперты, юристы.

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"На основе этой информации можно подсчитывать суммы ущерба. Ответа на вопрос, какова будет сумма компенсаций, пока нет. Сумма не берется с неба, потому что является результатом учета всех факторов", - сказал он.

Кулеба настроен "осторожно оптимистично" после первого раунда переговоров.

По его словам, позиция Украины будет жесткой, но конструктивной в этом процессе. Он также подчеркнул, что планом А остаются переговоры. Но если они будут затягиваться, то Украина использует альтернативные дипломатические методы, если же переговоры будут безуспешными – то "безусловно пойдет в международные суды".

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Марк Сировой

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