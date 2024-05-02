"Считайте Россию при Путине врагом". Кулеба посоветовал США скорректировать стратегию

Министр иностранных дел считает, что американские союзники должны быть более амбициозными в вопросах, касающихся Украины

Дмитрий Кулеба (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что США должны скорректировать стратегию в отношении Украины, в частности начать относиться к России при диктаторе Владимире Путине как к врагу. Об этом он рассказал в интервью Foreign Policy.

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Кулеба отметил, что у США все еще есть идеи о том, что, независимо от исхода этой войны, стране нужно будет поддерживать отношения с Россией, и потому лучше "не жечь мосты".

"Но вы же не сможете достичь каких-то нормальных отношений с Россией при президентстве Путина, потому что он сделал свой выбор, и этот выбор – война. Если кто-то думает, что он разгоняет свой оборонпром только для войны против Украины – он совершенно ошибается. Поэтому считайте Россию во время правления Путина врагом", – заявил глава МИД.

Отвечая на вопрос, что Кулеба посоветовал бы Белому дому прописать в стратегии США по Украине, будь он его советником, министр сказал: "Первое – будьте амбициозными".

По его словам, если сразу занижать ожидания и начинать тем, что обычно называют планом Б, то в результате вы и получите план Б. Так что, отметил Кулеба, нужно начинать с "планом А".

Он также посоветовал американским союзникам в разработках стратегий "искать проблему со своей стороны, а не со стороны Украины".

"Спрашивайте себя: "Что мы делаем не так, если не можем помочь союзнику одержать верх?". Если возлагать все бремя ответственности на Украину, это значит постоянно снимать ответственность с себя", – высказался глава украинской дипломатии.

В то же время, подытожил он, "если российская ракета бьет по украинским энергетическим объектам и оставляет украинцев без электроэнергии, если она убивает гражданских – это потому, что кто-то не передал систему ПВО или перехватчики, чтобы Украина могла это предотвратить".

20 апреля 2024 года Палата представителей США 311 голосами одобрила помощь Украине.

24 апреля закон о помощи для Украины был одобрен Сенатом США. Впоследствии его подписал американский глава Джо Байден.

В тот же день Пентагон объявил о новом пакете военной помощи на $1 млрд. До этого CNN писало, что в нем могут находиться ракеты ATACMS. Зеленский также сообщал, что Украина и США достигли окончательных договоренностей по ATACMS.

26 апреля США сообщили о том, что выделят новый пакет военной помощи для Украины на $6 млрд.

30 апреля представительница Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Украина уже начала получать оружие из нового пакета помощи.

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