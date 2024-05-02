"Вважайте Росію за Путіна ворогом". Кулеба порадив США скорегувати стратегію щодо України

Міністр закордонних справ вважає, що американські союзники мають бути амбітнішими у питаннях, що стосуються України

Дмитро Кулеба (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що США мають скорегувати стратегію щодо України, зокрема почати ставитися до Росії за диктатора Володимира Путіна як до ворога. Про це він розповів в інтерв'ю Foreign Policy.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Кулеба зазначив, що у США все ще є ідеї щодо того, що, незалежно від результату цієї війни, країні потрібно буде підтримувати відносини з Росією, і тому краще "не палити мости".

"Але ж ви не зможете досягти якихось нормальних відносин із Росією за президентства Путіна, бо він зробив свій вибір, і цей вибір – війна. Якщо хтось думає, що він розганяє свій оборонпром лише для війни проти України – він цілковито помиляється. Тож вважайте Росію за правління Путіна ворогом", – заявив глава МЗС.

Відповідаючи на запитання, що Кулеба порадив би Білому дому прописати у стратегії США щодо України, якби він був його радником, міністр сказав: "Перше – будьте амбітними".

За його словами, якщо одразу занижувати очікування і починати тим, що зазвичай називають "планом Б", то в результаті ви й отримаєте "план Б". Тож, зазначив Кулеба, потрібно розпочинати з "планом А".

Він також порадив американським союзникам у розробках стратегій "шукати проблему зі свого боку, а не з боку України".

"Запитуйте себе: "Що ми робимо не так, якщо не можемо допомогти союзнику взяти гору?". Якщо покладати увесь тягар відповідальності на Україну, це означає постійно знімати відповідальність із себе", – висловився глава української дипломатії.

Водночас, підсумував він, "якщо російська ракета б’є по українських енергетичних об’єктах і залишає українців без електроенергії, якщо вона вбиває цивільних – це тому, що хтось не передав систему ППО або перехоплювачі, щоб Україна могла цьому запобігти".

20 квітня 2024 року Палата представників США 311 голосами схвалила допомогу Україні.

24 квітня закон про допомогу для України схвалив Сенат США. Згодом його підписав американський глава Джо Байден.

Того самого дня Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги на $1 млрд. До цього CNN писало, що у ньому можуть бути ракети ATACMS. Зеленський також повідомляв, що Україна та США досягли остаточних домовленостей щодо ATACMS.

26 квітня США повідомили про те, що виділять новий пакет військової допомоги для України на $6 млрд.

30 квітня речниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що Україна вже почала отримувати зброю з нового пакета допомоги.

Читайте також: Новинський, Карлсон і Грін. Республіканець Мур розповів, хто несе роспропаганду до США