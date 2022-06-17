UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 17 июня

Цей матеріал також доступний українською
17.06.2022, 21:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 17 июня - Фото
Главное за день

1. РАКЕТНЫЙ УДАР ПО НИКОЛАЕВУ С УТРА: ПОВРЕЖДЕНЫ МНОГОЭТАЖКИ В СПАЛЬНОМ РАЙОНЕ, ЕСТЬ ЖЕРТВЫ. Пострадало четыре жилых многоэтажных дома и объект инфраструктуры (подробнее).

2. ВМС РАКЕТОЙ HARPOON ПОРАЗИЛИ РОССИЙСКИЙ БУКСИР. ОН ВЕЗ ОРУЖИЕ НА ЗМЕИНЫЙ. Военно-морские Силы поразили российский буксир, который имел систему противовоздушной обороны на борту и шел к острову Змеиный. Позже стало известно, что буксир затонул (подробнее).

3. СТРАТЕГИЧЕСКИ РФ ПРОИГРАЛА: КРОШЕЧНЫЕ УСПЕХИ ЦЕНОЙ ПОТЕРИ 25% ВОЙСК – БРИТАНСКИЙ АДМИРАЛ. Глава Вооруженных сил Великобритании считает, что Россия "уже стратегически проиграла" войну против Украины, несет большие потери, у нее заканчиваются боеспособные войска и высокотехнологичные ракеты, и Москва "никогда не возьмет под свой контроль" страну (подробнее).

4. ЕВРОКОМИССИЯ РЕКОМЕНДОВАЛА ПРЕДОСТАВИТЬ УКРАИНЕ СТАТУС КАНДИДАТА В ЧЛЕНЫ ЕС. Однако украинскому правительству еще предстоит выполнить ряд условий, прежде чем можно будет начать настоящие консультации по подготовке к членству (подробнее).

5. "ОКОНЧАТЕЛЬНО РАЗРЫВАЕМ СВЯЗИ С РОССИЕЙ". КАБМИН ОТМЕНИЛ БЕЗВИЗ С РФ. Кабмин принял решение о прекращении действия соглашения с РФ о безвизовом режиме (подробнее).

6. ДЖОНСОН ВНЕЗАПНО ПРИЕХАЛ В КИЕВ И ПРОВЕЛ ПЕРЕГОВОРЫ С ЗЕЛЕНСКИМ — ВИДЕО. Джонсон заявил, что его страна хочет "обеспечить стратегическую выносливость" Украины. Также он предложил Украине начать крупную учебную программу для украинских сил (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Дайджест | ЕС отстроит Украину – "из пепла", россияне истощены в Северодонецке. Обзор западных медиа

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 