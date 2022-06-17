Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 17 июня

1. РАКЕТНЫЙ УДАР ПО НИКОЛАЕВУ С УТРА: ПОВРЕЖДЕНЫ МНОГОЭТАЖКИ В СПАЛЬНОМ РАЙОНЕ, ЕСТЬ ЖЕРТВЫ. Пострадало четыре жилых многоэтажных дома и объект инфраструктуры (подробнее).

2. ВМС РАКЕТОЙ HARPOON ПОРАЗИЛИ РОССИЙСКИЙ БУКСИР. ОН ВЕЗ ОРУЖИЕ НА ЗМЕИНЫЙ. Военно-морские Силы поразили российский буксир, который имел систему противовоздушной обороны на борту и шел к острову Змеиный. Позже стало известно, что буксир затонул (подробнее).

3. СТРАТЕГИЧЕСКИ РФ ПРОИГРАЛА: КРОШЕЧНЫЕ УСПЕХИ ЦЕНОЙ ПОТЕРИ 25% ВОЙСК – БРИТАНСКИЙ АДМИРАЛ. Глава Вооруженных сил Великобритании считает, что Россия "уже стратегически проиграла" войну против Украины, несет большие потери, у нее заканчиваются боеспособные войска и высокотехнологичные ракеты, и Москва "никогда не возьмет под свой контроль" страну (подробнее).

4. ЕВРОКОМИССИЯ РЕКОМЕНДОВАЛА ПРЕДОСТАВИТЬ УКРАИНЕ СТАТУС КАНДИДАТА В ЧЛЕНЫ ЕС. Однако украинскому правительству еще предстоит выполнить ряд условий, прежде чем можно будет начать настоящие консультации по подготовке к членству (подробнее).

5. "ОКОНЧАТЕЛЬНО РАЗРЫВАЕМ СВЯЗИ С РОССИЕЙ". КАБМИН ОТМЕНИЛ БЕЗВИЗ С РФ. Кабмин принял решение о прекращении действия соглашения с РФ о безвизовом режиме (подробнее).

6. ДЖОНСОН ВНЕЗАПНО ПРИЕХАЛ В КИЕВ И ПРОВЕЛ ПЕРЕГОВОРЫ С ЗЕЛЕНСКИМ — ВИДЕО. Джонсон заявил, что его страна хочет "обеспечить стратегическую выносливость" Украины. Также он предложил Украине начать крупную учебную программу для украинских сил (подробнее).

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Вадим Ребрина

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