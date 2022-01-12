США готовятся к возможным ответным мерам России после введения санкций против нее – CNN

Белый дом в течение последних нескольких недель анализировал влияние различных вариантов санкций не только на Россию, но и на экономику Европы и Америки. Об этом сообщает CNN.

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Как отмечается, представители администрации президента Джо Байдена заявили, что США и их союзники пришли к выводу, что, хотя жесткие экономические санкции против России, вероятно, будут иметь глобальные экономические последствия, но с любым ответным эффектом можно справиться.

"Европейская финансовая система и ее экономика в целом находятся в гораздо лучшем состоянии, чем в 2014 году, особенно в банковском секторе", – сказал один из чиновников.

США также осознают риск того, что президент РФ Владимир Путин попытается отомстить, превратив в оружие экспорт газа в Европу, которая в значительной степени зависит от поставок энергоресурсов из России.

Один из чиновников сказал CNN, что если Путин пойдет по этому пути, то это укрепит решимость Европы искать источники поставок в других местах.

"Мы хорошо осведомлены о потенциальном влиянии сокращения поставок энергоресурсов из России как на европейский рынок, так и в глобальном масштабе", – сказал чиновник, добавив, что для этого сценария разрабатываются варианты действий.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщили CNN, что варианты включают переход на другое топливо, а также увеличение импорта сжиженного природного газа из стран-производителей, таких как Норвегия, Нидерланды, Катар и ОАЭ.

Источники сообщают, что европейские власти также анализируют, какой буфер обеспечат их хранилища на случай, если Россия прекратит экспорт.

Они подчеркнули, что экономика России также сильно зависит от доходов от экспорта газа.

В декабре стало известно, что США могут ограничить импорт в Россию смартфонов, компонентов самолетов и авто.

В администрации Байдена обсуждают возможные меры экспортного контроля для России, в том числе ограничения на чувствительные технологии и электронику.

Демократы в сенате США намерены представить новый законопроект о санкциях против российских юридических и физических лиц, в том числе лично Путина, ряда топ-чиновников, а также банковской системы.

Наталия Медведева

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