США и Украина работают, чтобы ответить с силой на удар РФ по Охматдету – советник Байдена

США увидели ужасную реальность российской жестокости во время атаки по детской больнице, сообщил Джейк Салливан

Охматдет (Фото: Maxym Marusenko / EPA)

США работают с Украиной над ответом на российский удар по детской больнице Охматдет в Киеве 8 июля. Об этом заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан во время саммита НАТО.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

Он сообщил, что во время нападения на Охматдет США увидели ужасающую реальность российской жестокости.

"И мы работаем с украинцами, чтобы справиться с этим нападением и ответить с силой и решимостью", – сказал Салливан.

Ранее вечером президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины во время встречи с президентом Владимиром Зеленским. Предоставляется вооружение на около $225 млн – в пакете есть одна батарея противовоздушной обороны Patriot и ракеты для NASAMS.

Читайте также: Охматдет. Российский летчик слил ГУР данные командиров авиации оккупантов – источник

Утром 8 июля россияне нанесли массированный ракетный удар по Киеву – под вражеским огнем, в частности, оказалась детская больница Охматдет.

9 июля СБУ получила новые доказательства того, что российские оккупанты ударили по Охматдету крылатой ракетой Х-101.

В тот же день были завершены спасательные работы в больнице – тогда стало известно о смерти двух человек и 32 раненых. 10 июля стало известно о смерти ребенка, который во время атаки был в реанимации – после удара мальчика транспортировали в одну из киевских больниц.

Читайте также: Аналитики Bellingcat подтвердили, что Россия ударила по Охматдету ракетой Х-101