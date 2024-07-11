США та Україна працюють, щоб відповісти з силою на удар РФ по Охматдиту – радник Байдена

США побачили жахливу реальність російської жорстокості під час атаки по дитячій лікарні, зазначив Джейк Салліван

Охматдит (Фото: Maxym Marusenko / EPA)

США працюють з Україною над відповіддю на російський удар по дитячій лікарні Охматдит у Києві 8 липня. Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван під час саміту НАТО.

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Він зазначив, що під час нападу на Охматдит США побачили жахливу реальність російської жорстокості.

"І ми працюємо з українцями, щоб впоратися з цим нападом і відповісти з силою та рішучістю", – сказав Салліван.

Раніше ввечері президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Надається озброєння на близько $225 млн – у пакеті є одна батарея протиповітряної оборони Patriot та ракети для NASAMS.

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Вранці 8 липня росіяни завдали масованого ракетного удару по Києву – під ворожим вогнем, зокрема, опинилася дитяча лікарня Охматдит.

9 липня СБУ отримала нові докази того, що російські окупанти 8 липня вдарили по Охматдиту крилатою ракетою Х-101.

Того ж дня були завершені рятувальні роботи у лікарні – тоді стало відомо про смерть двох людей та 32 поранених. 10 липня стало відомо про смерть дитини, яка під час атаки була у реанімації – після удару хлопчика транспортували до однієї з київських лікарень.

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