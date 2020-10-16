Тихановская планирует поездку в Украину
Лидер беларуской оппозиции выразила радость по поводу позиции Украины по отношению к Беларуси и санкциям
Лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская планирует поездку в Украину. Об этом она рассказала в интервью Радио Свобода.
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"Планируем поездку в Киев в ближайшее время. Уже после местных выборов", – заявила Тихановская.
Она подчеркнула, что беларусы хотят строить с Украиной партнерские, взаимовыгодные отношения, и что Украина и Беларусь близки исторически и культурно.
"Мы очень рады, что Украина заняла сильную позицию по отношению к Беларуси, особенно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Они готовы поддержать санкции. Возможно, это будет свой список, возможно, они поддержат санкции ЕС. Это явный знак поддержки беларуского народа в борьбе", – отметила Тихановская.
- 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко. После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки. Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.
- 19 августа главы государств Евросоюза не признали результаты президентских выборов в Беларуси, заявив, что будут готовить санкции против тех, кто "ответственен за насилие и фальсификации на выборах".
- 15 сентября, Верховная Рада поддержала санкции Евросоюза против режима Лукашенко и предложила провести новые выборы.
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- 13 октября Кулеба заявил, что Украина присоединится к европейским санкциям против режима Лукашенко, когда они вступят в действие.
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