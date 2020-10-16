Лидер беларуской оппозиции выразила радость по поводу позиции Украины по отношению к Беларуси и санкциям

Лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская планирует поездку в Украину. Об этом она рассказала в интервью Радио Свобода.

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"Планируем поездку в Киев в ближайшее время. Уже после местных выборов", – заявила Тихановская.

Она подчеркнула, что беларусы хотят строить с Украиной партнерские, взаимовыгодные отношения, и что Украина и Беларусь близки исторически и культурно.

"Мы очень рады, что Украина заняла сильную позицию по отношению к Беларуси, особенно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Они готовы поддержать санкции. Возможно, это будет свой список, возможно, они поддержат санкции ЕС. Это явный знак поддержки беларуского народа в борьбе", – отметила Тихановская.

Денис Юдин

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