У подозреваемого в убийстве Парубия не было сообщников в Украине – полиция
У человека, подозреваемого в убийстве народного депутата Андрея Парубия, не было сообщников на территории Украины. Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель руководителя Национальной полиции – начальник криминальной полиции Андрей Небытов.
"Могу сказать, что по состоянию на сейчас мы не увидели сообщников здесь, непосредственно в Украине", – сказал Небытов.
Он добавил, что Россия не оставляет попыток вербовать украинцев для совершения диверсий, терактов и убийств.
"Поэтому работы для правоохранительной системы и спецслужб еще много", – подчеркнул он.
Также Небытов рассказал, что подозреваемый некоторое время планировал скрываться в Хмельницкой области и ждал информации от своего куратора относительно незаконного пересечения государственной границы.
Ранее стало известно, что уголовное производство переквалифицировали. Правовую квалификацию уголовного правонарушения изменено на незаконное обращение с оружием и посягательство на жизнь народного депутата Украины, совершенное в связи с его государственной или общественной деятельностью.
До этого подозреваемому инкриминировали умышленное убийство и незаконное обращение с оружием.
- Парубия убили 30 августа во Франковском районе Львова. В него стреляли из пистолета, выпустив около восьми пуль.
- Зеленский сообщил, что убийство Парубия во Львове было тщательно подготовлено, а следователи не исключают российского следа.
- В ночь на 1 сентября стало известно о задержание мужчины, которого разыскивали за убийство нардепа. Полиция обнародовала его фото.
- 2 сентября суд во Львове арестовал подозреваемого без права на залог.
