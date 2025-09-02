У подозреваемого в убийстве Парубия не было сообщников в Украине – полиция

Андрей Небытов (Фото: Facebook-аккаунт чиновника)

У человека, подозреваемого в убийстве народного депутата Андрея Парубия, не было сообщников на территории Украины. Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель руководителя Национальной полиции – начальник криминальной полиции Андрей Небытов.

"Могу сказать, что по состоянию на сейчас мы не увидели сообщников здесь, непосредственно в Украине", – сказал Небытов.

Он добавил, что Россия не оставляет попыток вербовать украинцев для совершения диверсий, терактов и убийств.

"Поэтому работы для правоохранительной системы и спецслужб еще много", – подчеркнул он.

Также Небытов рассказал, что подозреваемый некоторое время планировал скрываться в Хмельницкой области и ждал информации от своего куратора относительно незаконного пересечения государственной границы.

Ранее стало известно, что уголовное производство переквалифицировали. Правовую квалификацию уголовного правонарушения изменено на незаконное обращение с оружием и посягательство на жизнь народного депутата Украины, совершенное в связи с его государственной или общественной деятельностью.

До этого подозреваемому инкриминировали умышленное убийство и незаконное обращение с оружием.