У підозрюваного у вбивстві Парубія не було спільників в Україні – поліція

Андрій Нєбитов (Фото: Facebook-акаунт посадовця)

У чоловіка, підозрюваного у вбивстві народного депутата Андрія Парубія, не було спільників на території України. Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов.

"Можу сказати, що станом на зараз ми не побачили спільників тут, безпосередньо в Україні", – сказав Нєбитов.

Він додав, що Росія не полишає спроб вербувати українців для вчинення диверсій, терактів і вбивств.

"Тому роботи для правоохоронної системи та спецслужб ще багато", – наголосив він.

Також Нєбитов розповів, що підозрюваний певний час планував переховуватися у Хмельницькій області та чекав інформації від свого куратора щодо незаконного перетину державного кордону.

Раніше стало відомо, що кримінальне провадження перекваліфікували. Правову кваліфікацію кримінального правопорушення змінено на незаконне поводження зі зброєю й посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю.

До цього підозрюваному інкримінували умисне вбивство й незаконне поводження зі зброєю.