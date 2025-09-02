У підозрюваного у вбивстві Парубія не було спільників в Україні – поліція
У чоловіка, підозрюваного у вбивстві народного депутата Андрія Парубія, не було спільників на території України. Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов.
"Можу сказати, що станом на зараз ми не побачили спільників тут, безпосередньо в Україні", – сказав Нєбитов.
Він додав, що Росія не полишає спроб вербувати українців для вчинення диверсій, терактів і вбивств.
"Тому роботи для правоохоронної системи та спецслужб ще багато", – наголосив він.
Також Нєбитов розповів, що підозрюваний певний час планував переховуватися у Хмельницькій області та чекав інформації від свого куратора щодо незаконного перетину державного кордону.
Раніше стало відомо, що кримінальне провадження перекваліфікували. Правову кваліфікацію кримінального правопорушення змінено на незаконне поводження зі зброєю й посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю.
До цього підозрюваному інкримінували умисне вбивство й незаконне поводження зі зброєю.
- Парубія вбили 30 серпня у Франківському районі Львова. У нього стріляли з пістолета, випустивши близько восьми куль.
- Зеленський повідомив, що вбивство Парубія у Львові було ретельно підготовлено, а слідчі не відкидають російського сліду.
- У ніч проти 1 вересня стало відомо про затримання чоловіка, якого розшукували за вбивство нардепа. Поліція оприлюднила його фото.
- 2 вересня суд у Львові заарештував підозрюваного без права на заставу.
