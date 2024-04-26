Убийство полицейского. Разоблачены двое мужчин, которые помогали подозреваемым скрываться

Один из мужчин уже задержан, заявили в ГБР

Фото: Одесская специализированная прокуратура

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили двух военных, которые помогали скрываться подозреваемым в расстреле полицейских в Винницкой области. Об этом сообщила пресс-служба ДБР.

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По данным следствия, 20 апреля нападавшие решили сбежать за границу и обратились за помощью к знакомым военнослужащим. Один из них также самовольно покинул воинскую часть в Одесской области.

Несмотря на то, что уже было известно, что отец и сын разыскиваются за убийство правоохранителя, фигуранты решили помочь им. В частности, один из мужчин передал авто для побега за границу, а другой передал нападавшим загранпаспорта и телефон.

24 апреля ДБР задержал одного из военнослужащих, который способствовал побегу подозреваемых и самовольно покинул воинскую часть.

Одному из мужчин объявлено о подозрении в сокрытии преступления. Второму военнослужащему инкриминируют самовольный уход из воинской части или места службы.

В ДБР отметили, что правоохранители провели обыски по адресам фигурантов дела и других лиц, которые помогали нападавшим сбежать за границу и оказывали первую медицинскую помощь. Были изъяты телефоны, с помощью которых подозреваемые держали связь с нападавшими.

В ночь на 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области выстрелом из пистолета был убит сотрудник полиции. Еще один получил ранение. Погибшим оказался 20-летний патрульный Максим Зарецкий.

Вечером 20 апреля в Винницкой области было найдено авто подозреваемых, на месте также обнаружены боеприпасы.

В сети сначала распространялась информация о вероятной принадлежности к 28 ОМБр двух мужчин, убивших полицейского в Винницкой области, но в бригаде опровергли это. Позже Сухопутные войска подтвердили, что на распространенных кадрах их военные, но бригаду не уточнили.

21 апреля двоих военных задержали, а 22 апреля им сообщили о подозрении в убийстве и покушении на жизнь полицейских. ДБР также расследует факт дезертирства.

22 апреля обоих военных арестовали без права на залог.

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