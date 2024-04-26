Вбивство поліціянта. Викрито двох військових, які допомагали підозрюваним переховуватися

Одного з чоловіків уже затримано, заявили в ДБР

Фото: Одеська спеціалізована прокуратура

Працівники Державного бюро розслідувань викрили двох військових, які допомагали переховуватися підозрюваним у розстрілі поліціянтів у Вінницькій області. Про це повідомила пресслужба ДБР.

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За даними слідства, 20 квітня нападники вирішили втекти за кордон та звернулися за допомогою до знайомих військовослужбовців. Один з них також самовільно залишив військову частину в Одеській області.

Незважаючи на те, що загалу вже було відомо, що батько та син розшукуються за вбивство правоохоронця, фігуранти вирішили допомогти їм. Зокрема, один з чоловіків передав авто для втечі за кордон, а інший – передав нападникам закордонні паспорти та телефон.

24 квітня ДБР затримало одного з військовослужбовців, який сприяв втечі підозрюваних та самовільно залишив військову частину.

Одному з чоловіків повідомлено про підозру у приховуванні злочину. Другому військовослужбовцю інкримінують самовільне залишення військової частини або місця служби.

У ДБР зазначили, що правоохоронці провели обшуки за адресами фігурантів справи та інших осіб, які допомагали нападникам втекти за кордон та надавали першу медичну допомогу. Було вилучено телефони, за допомогою яких підозрювані тримали зв’язок з нападниками.

У ніч проти 20 квітня в Гайсинському районі Вінницької області пострілом із пістолета вбили працівника поліції. Ще один зазнав поранення. Загиблим виявився 20-річний патрульний Максим Зарецький.

Ввечері 20 квітня у Вінницькій області було знайдено авто підозрюваних, на місці також виявили боєприпаси.

У мережі спочатку поширювалася інформація про ймовірну належність до 28 ОМБр двох чоловіків, які вбили поліціянта на Вінниччині, але у бригаді спростували це. Пізніше Сухопутні війська підтвердили, що на поширених кадрах — їхні військові, але бригаду не уточнили.

21 квітня двох військових затримали, а 22 квітня їм повідомили про підозру у вбивстві та замаху на життя поліціянтів. ДБР також розслідує факт дезертирства.

22 квітня обох військових заарештували без права на заставу.

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