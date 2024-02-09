Умеров и Сырский поговорили с топ-генералом США: ситуация на передовой и сотрудничество
Фото: Минобороны

Министр обороны Рустем Умеров и новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провели телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном.

По словам Умерова, это был "важный и продуктивный" разговор. Глава Минобороны представил Сырского Брауну.

Главком ВСУ проинформировал американского военного о своих приоритетах на должности и дальнейших действиях.

Кроме того, Умеров, Сырский и Браун обсудили план действий на передовой и спланировали следующие шаги в двустороннем сотрудничестве.

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Сегодня же Умеров провел первую рабочую встречу с Сырским после назначения: обсудили подробный план для ВСУ на 2024 год.

Глава Минобороны и новый главком встретились с генеральным инспектором Бундесвера: Сырский проинформировал немецкого коллегу о ситуации на фронте, также говорили о потребностях ВСУ в вооружении, боеприпасах и ПВО.

Президент Владимир Зеленский ввел нового главкома в состав Ставки верховного главнокомандующего и Совета национальной безопасности и обороны.

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