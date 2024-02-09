Умеров и Сырский поговорили с топ-генералом США: ситуация на передовой и сотрудничество

Главком ВСУ рассказал генералу Брауну о своих приоритетах в должности и дальнейших действиях

Фото: Минобороны

Министр обороны Рустем Умеров и новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провели телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном.

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По словам Умерова, это был "важный и продуктивный" разговор. Глава Минобороны представил Сырского Брауну.

Главком ВСУ проинформировал американского военного о своих приоритетах на должности и дальнейших действиях.

Кроме того, Умеров, Сырский и Браун обсудили план действий на передовой и спланировали следующие шаги в двустороннем сотрудничестве.

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Сегодня же Умеров провел первую рабочую встречу с Сырским после назначения: обсудили подробный план для ВСУ на 2024 год.

Глава Минобороны и новый главком встретились с генеральным инспектором Бундесвера: Сырский проинформировал немецкого коллегу о ситуации на фронте, также говорили о потребностях ВСУ в вооружении, боеприпасах и ПВО.

Президент Владимир Зеленский ввел нового главкома в состав Ставки верховного главнокомандующего и Совета национальной безопасности и обороны.

8 февраля Зеленский и главком Залужный провели встречу. Президент отметил, что они обсудили необходимость обновления ВСУ, он предложил Залужному "и дальше быть в команде", но не уточнил, на какой должности.

Зеленский объявил, что новым главнокомандующим ВСУ будет Сырский, и сообщил о военных, которые будут рассматриваться на руководящие должности в армии. Сырский опубликовал свои приоритеты на должности.

В тот же день президент присвоил Залужному и начальнику военной разведки Кириллу Буданову звание Героя Украины. 9 февраля состоялось награждение и было опубликовано видео с мероприятия.

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