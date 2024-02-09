Умєров та Сирський поговорили з топгенералом США: ситуація на передовій та співпраця

Головком ЗСУ розповів генералу Брауну про свої пріоритети на посаді та подальші дії

Фото: Міноборони

Міністр оборони Рустем Умєров та новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провели телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном.

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За словами Умєрова, це була "важлива та продуктивна" розмова. Голова Міноборони представив Сирського Брауну.

Головком ЗСУ поінформував американського військового про свої пріоритети на посаді та подальші дії.

Окрім цього Умєров, Сирський та Браун обговорили план дій на передовій та спланували наступні кроки у двосторонній співпраці.

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Сьогодні ж Умєров провів першу робочу зустріч з Сирським після призначення: обговорили детальний план для ЗСУ на 2024 рік.

Також голова Міноборони та новий головком зустрілися з генеральним інспектором Бундесверу: Сирський поінформував німецького колегу про ситуацію на фронті, також говорили про потреби ЗСУ в озброєнні, боєприпасах та ППО.

Президент Володимир Зеленський увів нового головкома до складу Ставки верховного головнокомандувача та Ради національної безпеки та оборони.

8 лютого Зеленський та головком Залужний провели зустріч. Президент зазначив, що вони обговорили необхідність оновлення ЗСУ, він запропонував Залужному "і надалі бути в команді", але не уточнив, на якій посаді.

Зеленський оголосив, що новим головнокомандувачем ЗСУ буде Сирський, і повідомив про військових, яких розглядатимуть на керівні посади у війську. Сирський опублікував свої пріоритети на посаді.

Того самого дня президент надав Залужному та начальнику воєнної розвідки Кирилу Буданову звання Героя України. 9 лютого відбулося нагородження й було опубліковано відео з заходу.

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