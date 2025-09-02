В Киеве прогремели взрывы. В городе работает ПВО

В Воздушных силах сообщали об угрозе применения дронов для Киева

Киев (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В Киеве 2 сентября объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских дронов. В столице работают силы противовоздушной обороны, сообщают мэр города Виталий Кличко и городская военная администрация.

Кличко написал, что на левом берегу столицы работают силы ПВО по вражеским дронам. В КГВА также подтвердили работу сил противовоздушной обороны в городе.

Около 10:00 мэр добавил, что зафиксирован вражеский беспилотник над центром столицы.

В Воздушных силах перед этим сообщали, что для столицы существует угроза применения ударных дронов. Также на Киевской фиксировали движение БпЛА в направлении Вышгорода, Дымера, Гостомеля и Бучи.

Всего в ночь на 2 сентября российские войска запустили по Украине 150 дронов. В результате атаки зафиксировано попадание в девяти локациях,