В Киеве прогремели взрывы. В городе работает ПВО
В Киеве 2 сентября объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских дронов. В столице работают силы противовоздушной обороны, сообщают мэр города Виталий Кличко и городская военная администрация.
Кличко написал, что на левом берегу столицы работают силы ПВО по вражеским дронам. В КГВА также подтвердили работу сил противовоздушной обороны в городе.
Около 10:00 мэр добавил, что зафиксирован вражеский беспилотник над центром столицы.
В Воздушных силах перед этим сообщали, что для столицы существует угроза применения ударных дронов. Также на Киевской фиксировали движение БпЛА в направлении Вышгорода, Дымера, Гостомеля и Бучи.
Всего в ночь на 2 сентября российские войска запустили по Украине 150 дронов. В результате атаки зафиксировано попадание в девяти локациях,
- В ночь на 28 августа Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами, в частности Киев. В столице последствия фиксировали в семь районовизвестно о 14 погибшихсреди них трое детей. В Дарницком районе - прямое попадание в пятиэтажку, разрушен подъезд. Также повреждённый здания представительства ЕС и British Council.
- ЕС и Великобритания вызвали послов России из-за повреждения дипломатических учреждений в Киеве, а спецпредставитель США Келлог заявил, что это вопиющее нападение угрожает миру, которого так стремится достичь Трамп.
