У Києві пролунали вибухи. У місті працює ППО

У Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування дронів для Києва

Київ (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У Києві 2 вересня оголосили повітряну тривогу через загрозу російських дронів. У столиці працюють сили Протиповітряної оборони, повідомляють мер міста Віталій Кличко та міська військова адміністрація.

Кличко написав, що на лівому березі столиці працюють сили ППО по ворожих дронах. У КМВА також підтвердили роботу сил протиповітряної оборони у місті.

Близько 10:00 мер додав, що зафіксовано ворожий безпілотник над центром столиці.

У Повітряних силах перед цим повідомляли, що для столиці існує загроза застосування ударних дронів. Також на Київщині фіксували рух БпЛА в напрямку Вишгорода, Димера, Гостомеля та Бучі.

Загалом у ніч проти 2 вересня російські війська запустили по Україні 150 дронів. Внаслідок атаки зафіксовано влучання у девʼяти локаціях.