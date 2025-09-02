У Києві пролунали вибухи. У місті працює ППО
У Києві 2 вересня оголосили повітряну тривогу через загрозу російських дронів. У столиці працюють сили Протиповітряної оборони, повідомляють мер міста Віталій Кличко та міська військова адміністрація.
Кличко написав, що на лівому березі столиці працюють сили ППО по ворожих дронах. У КМВА також підтвердили роботу сил протиповітряної оборони у місті.
Близько 10:00 мер додав, що зафіксовано ворожий безпілотник над центром столиці.
У Повітряних силах перед цим повідомляли, що для столиці існує загроза застосування ударних дронів. Також на Київщині фіксували рух БпЛА в напрямку Вишгорода, Димера, Гостомеля та Бучі.
Загалом у ніч проти 2 вересня російські війська запустили по Україні 150 дронів. Внаслідок атаки зафіксовано влучання у девʼяти локаціях.
- У ніч проти 28 серпня Росія масовано атакувала Україну ракетами й дронами, зокрема Київ. У столиці наслідки фіксували у семи районах, відомо про 14 загиблих, серед них троє дітей. У Дарницькому районі – пряме влучання в п'ятиповерхівку, зруйновано під'їзд. Також пошкоджено будівлі представництва ЄС і British Council.
- ЄС і Велика Британія викликали послів Росії через пошкодження дипломатичних установ у Києві, а спецпредставник США Келлог заявив, що цей кричущий напад загрожує миру, якого так прагне досягнути Трамп.
