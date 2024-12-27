Восемь главных новостей Украины и мира на 21:00 27 декабря

Сеул подтвердил первого пленного КНДРовца под Курском, в Azerbaijan Airlines назвали причину падения самолета и другие новости за 27 декабря

Катастрофа самолета Azerbaijan Airlines (Фото: МЧС Казахстана)

1. Россия ударила баллистикой по промышленной инфраструктуре Запорожья. Поздно вечером 26 декабря россияне нанесли ракетный удар по Запорожью. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

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2. Разведка Южной Кореи подтверждает первого пленного КНДРовца под Курском – Yonhap. Разведка Южной Кореи подтвердила захват Украиной в плен раненого солдата из КНДР в Курской области.

3. Сырский признал, что требование по адаптации новобранцев в бригадах соблюдается не всегда. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский анонсировал следующий этап увеличения сроков подготовки украинских бойцов и признал, что пока не всегда соблюдаются определенные требования по адаптации бойцов.

4. Президент Германии распустил Бундестаг: досрочные выборы пройдут 23 февраля. В пятницу, 27 декабря, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил парламент и назначил досрочные выборы на 23 февраля 2025 года.

5. В Azerbaijan Airlines назвали причину падения самолета в Казахстане. Физическое и техническое внешнее вмешательство стало причиной падения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines возле города Актау в Казахстане в среду, 25 декабря. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

6. Фортификации в Запорожье готовы на 100%, говорит Шмыгаль. На это выделили почти 2 млрд грн. В Запорожье завершили строительство всех фортификационных сооружений, на что правительство выделяло 1,9 млрд грн. Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль.

7. США ввели санкции против основателя Грузинской мечты Бидзины Иванишвили. США 27 декабря ввели санкции против пророссийского олигарха и основателя правящей партии в Грузии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. Об этом говорится на сайте Министерства финансов США.

8. КНУ уволил преподавателя Василенко, который говорил о "тысячах голодных украинок". Руководство Киевского национального университета имени Тараса Шевченко решило расторгнуть контракт с преподавателем Института журналистики Никитой Василенко из-за "нарушения этических норм, условий контракта и общих стандартов поведения". Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения.

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