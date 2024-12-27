Вісім головних новин України та світу на 21:00 27 грудня

Сеул підтвердив першого полоненого КНДРівця під Курськом, в Azerbaijan Airlines назвали причину падіння літака та інші новини за 27 грудня

Катастрофа літака Azerbaijan Airlines (Фото: МНС Казахстану)

1. Росія вгатила балістикою по промисловій інфраструктурі Запоріжжя. Пізно ввечері 26 грудня росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

2. Розвідка Південної Кореї підтверджує першого полоненого КНДРівця під Курськом – Yonhap. Розвідка Південної Кореї підтвердила захоплення Україною в полон пораненого солдата із КНДР у Курській області.

3. Сирський визнав, що вимога щодо адаптації новобранців у бригадах дотримується не завжди. Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський анонсував наступний етап збільшення термінів підготовки українських бійців і визнав, що наразі не завжди дотримуються визначені вимоги щодо адаптації бійців.

4. Президент Німеччини розпустив Бундестаг: дострокові вибори пройдуть 23 лютого. У п’ятницю, 27 грудня, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розпустив парламент і призначив дострокові вибори на 23 лютого 2025 року.

5. В Azerbaijan Airlines назвали причину падіння літака в Казахстані. Фізичне та технічне зовнішнє втручання стало причиною падіння літака авіакомпанії Azerbaijan Airlines біля міста Актау в Казахстані у середу, 25 грудня. Про це повідомила пресслужба авіакомпанії.

6. Фортифікації у Запоріжжі готові на 100%, каже Шмигаль. На це виділили майже 2 млрд грн. У Запоріжжі завершили будівництво всіх фортифікаційних споруд, на що уряд виділяв 1,9 млрд грн. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

7. США запровадили санкції проти засновника Грузинської мрії Бідзіни Іванішвілі. США 27 грудня запровадили санкції проти проросійського олігарха та засновника керівної партії у Грузії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі. Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів Сполучених Штатів.

8. КНУ звільнив викладача Василенка, який казав про "тисячі голодних українок". Керівництво Київського національного університету імені Тараса Шевченка вирішило розірвати контракт з викладачем Інституту журналістики Микитою Василенком через "порушення етичних норм, умов контракту та загальних стандартів поведінки". Про це повідомили у пресслужбі навчального закладу.

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