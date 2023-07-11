Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 11 июля

1. ВСУ: Россия ночью массированно атаковала Украину дронами Shahed. ПВО сбила 26, есть два прилета. Российские оккупанты в ночь на 11 июля массированно атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 (подробнее).

2. В Украине запретили рекламу девайсов для курения и продажу э-сигарет с добавками. Со вторника, 11 июля, в Украине вступает в силу тотальный запрет рекламы и спонсорства, в частности в медиа, электронных девайсов для курения, IQOS, glo. До сих пор не было никакого контроля, а теперь за каждый факт рекламы будут предусматриваться штрафы в размере до 50 000 грн (подробнее).

3. Германия поставит Украине две пусковые установки Patriot и 25 танков Leopard – Süddeutsche. Германия поставит Украине две пусковые установки ЗРК Patriot, танки Leopard и другие вооружения на 700 млн евро (подробнее).

4. Франция даст Украине дальнобойные ракеты – Макрон. Президент Франции Эмманюэль Макрон на открытии саммита НАТО в Вильнюсе заявил, что его страна приняла решение передать Украине дальнобойные ракеты для поддержки контрнаступления Сил обороны (подробнее).

5. Зеленский едет на саммит НАТО. Резко заявил: Слышим странные формулировки, нужно уважение к Украине. Зеленский отметил, что "беспрецедентно и абсурдно", когда нет никаких временных рамок и для приглашения, и для членства Украины, а вместо этого добавляется "какая-то странная формулировка об условиях" даже для приглашения (подробнее).

6. Генерал-лейтенант РФ Цоков. Украинская ракета ликвидировала в Бердянске "жирную" цель. В районе временно оккупированного Бердянска якобы был ликвидирован самый высокопоставленный российский военный за все время войны РФ против Украины: заместитель командующего Южного военного округа ВС РФ генерал-лейтенант Олег Цоков (подробнее).

7. НАТО официально согласилось убрать ПДЧ для Украины, но еще не дало приглашение – Столтенберг. Североатлантический альянс согласился убрать план действий по членству в НАТО для Украины, но пока не дал приглашение для вступления (подробнее).

8. F-16 для Украины. Официально сформирована коалиция по подготовке пилотов – Резников. 11 государств-партнеров и Украина подписали меморандум с определением условий коалиции по подготовке F-16 для Военно-воздушных сил Украины (подробнее).

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