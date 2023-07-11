Вісім головних новин України та світу на 19:00 11 липня

1. ЗСУ: Росія вночі масовано атакувала Україну дронами Shahed. ППО збила 26, є два прильоти. Російські окупанти в ніч проти 11 липня масовано атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 (детальніше).

2. В Україні заборонили рекламу девайсів для куріння та продаж е-сигарет з добавками. З вівторка, 11 липня, в Україні набирає чинності тотальна заборона реклами та спонсорства, зокрема в медіа, електронних девайсів для куріння, IQOS, glo. Досі за цим не було жодного контролю, а тепер за кожен факт реклами передбачатимуться штрафи розміром до 50 000 грн (детальніше).

3. Німеччина поставить Україні дві пускові установки Patriot та 25 танків Leopard – Süddeutsche. Німеччина поставить Україні дві пускові установки ЗРК Patriot, танки Leopard та інші озброєння на 700 млн євро (детальніше).

4. Франція дасть Україні далекобійні ракети – Макрон. Президент Франції Емманюель Макрон на відкритті саміту НАТО у Вільнюсі заявив, що його країна ухвалила рішення передати Україні далекобійні ракети для підтримки контрнаступу Сил оборони (детальніше).

5. Зеленський їде на саміт НАТО. Різко заявив: Чуємо дивні формулювання, потрібна повага до України. Зеленський зазначив, що "безпрецедентно та абсурдно", коли немає жодних часових рамок і для запрошення, і для членства України, а натомість додається "якесь дивне формулювання про умови" навіть для запрошення (детальніше).

6. Генерал-лейтенант РФ Цоков. Українська ракета ліквідувала у Бердянську "жирну" ціль. У районі тимчасово окупованого Бердянська нібито було ліквідовано найвисокопоставленішого російського військового за весь час війни РФ проти України: заступника командувача Південного військового округу ЗС РФ генерал-лейтенанта Олега Цокова (детальніше).

7. НАТО офіційно погодилось прибрати ПДЧ для України, але ще не дало запрошення – Столтенберг. Північноатлантичний альянс погодився прибрати план дій щодо членства в НАТО для України, але поки що не дав запрошення для вступу (детальніше).

8. F-16 для України. Офіційно сформовано коаліцію з підготовки пілотів – Резніков. 11 держав-партнерів та Україна підписали меморандум із визначенням умов коаліції з підготовки F-16 для Військово-повітряних сил України (детальніше).

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