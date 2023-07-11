RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Вісім головних новин України та світу на 19:00 11 липня

Этот материал также доступен на русском
11.07.2023, 19:00
Вісім головних новин України та світу на 19:00 11 липня - Фото
Лидеры стран НАТО (фото - zoltanspox, Twitter)

1. ЗСУ: Росія вночі масовано атакувала Україну дронами Shahed. ППО збила 26, є два прильоти. Російські окупанти в ніч проти 11 липня масовано атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 (детальніше).

2. В Україні заборонили рекламу девайсів для куріння та продаж е-сигарет з добавками. З вівторка, 11 липня, в Україні набирає чинності тотальна заборона реклами та спонсорства, зокрема в медіа, електронних девайсів для куріння, IQOS, glo.  Досі за цим не було жодного контролю, а тепер за кожен факт реклами передбачатимуться штрафи розміром до 50 000 грн (детальніше).

3. Німеччина поставить Україні дві пускові установки Patriot та 25 танків Leopard – Süddeutsche. Німеччина поставить Україні дві пускові установки ЗРК Patriot, танки Leopard та інші озброєння на 700 млн євро (детальніше).

4. Франція дасть Україні далекобійні ракети – Макрон. Президент Франції Емманюель Макрон на відкритті саміту НАТО у Вільнюсі заявив, що його країна ухвалила рішення передати Україні далекобійні ракети для підтримки контрнаступу Сил оборони (детальніше).

5. Зеленський їде на саміт НАТО. Різко заявив: Чуємо дивні формулювання, потрібна повага до України. Зеленський зазначив, що "безпрецедентно та абсурдно", коли немає жодних часових рамок і для запрошення, і для членства України, а натомість додається "якесь дивне формулювання про умови" навіть для запрошення (детальніше).

6. Генерал-лейтенант РФ Цоков. Українська ракета ліквідувала у Бердянську "жирну" ціль. У районі тимчасово окупованого Бердянська нібито було ліквідовано найвисокопоставленішого російського військового за весь час війни РФ проти України: заступника командувача Південного військового округу ЗС РФ генерал-лейтенанта Олега Цокова (детальніше).

7. НАТО офіційно погодилось прибрати ПДЧ для України, але ще не дало запрошення – Столтенберг. Північноатлантичний альянс погодився прибрати план дій щодо членства в НАТО для України, але поки що не дав запрошення для вступу (детальніше).

8. F-16 для України. Офіційно сформовано коаліцію з підготовки пілотів – Резніков. 11 держав-партнерів та Україна підписали меморандум із визначенням умов коаліції з підготовки F-16 для Військово-повітряних сил України (детальніше).

Читайте також тексти дня:

(Не)можливість вибору. Чому студенти-медики відмовляються від держрозподілу в інтернатуру

Накривають у радіусі до 300 метрів. Як надання касетних боєприпасів змінить лінію фронту

НАТО – це і космос. Чи зʼявляться в альянсу космічні війська і що отримає Україна

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
головне за день
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 