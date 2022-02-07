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Дело Трухина. На камерах видно, что за рулем авто был человек в красной одежде – ГБР видео

Цей матеріал також доступний українською
07.02.2022, 12:16
Фото — стоп-кадр с авто Трухина от пресс-службы ГБР
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Госбюро расследований заявило, что изучило материалы с более 1000 видеокамер, на которых зафиксировано перемещение нардепа фракции Слуга народа Александра Трухина в день ДТП 23 августа 2021 года. В ГБР пришли к выводу, что "за рулем была особа в одежде красного цвета".

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"Следователи Бюро обнаружили, что на всех камерах от Полтавы до Борисполя за рулем Audi A8 находилась особа в одежде красного цвета", – сообщают в ГБР, отметив, что это зафиксировала и последняя рабочая камера в Борисполе.

В Госбюро также утверждают, что ДТП произошло на участке дороги, где камеры наблюдения отсутствовали. В связи с этим был назначен ряд экспертиз, чтобы установить личность водителя.

Проведено уже четыре экспертизы, после завершения пятой можно будет окончательно сказать о личности водителя, сообщают в ГБР.

На опубликованном Украинской правдой видео Трухин был в темном пиджаке и белой рубашке, а его водитель – в красной футболке.

Дело Трухина. На камерах видно, что за рулем авто был человек в красной одежде – ГБР

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Оксана Житнюк
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дтп Слуга народа авария гбр Александр Трухин
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