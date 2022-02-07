Дело Трухина. На камерах видно, что за рулем авто был человек в красной одежде – ГБР

Госбюро расследований заявило, что изучило материалы с более 1000 видеокамер, на которых зафиксировано перемещение нардепа фракции Слуга народа Александра Трухина в день ДТП 23 августа 2021 года. В ГБР пришли к выводу, что "за рулем была особа в одежде красного цвета".
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"Следователи Бюро обнаружили, что на всех камерах от Полтавы до Борисполя за рулем Audi A8 находилась особа в одежде красного цвета", – сообщают в ГБР, отметив, что это зафиксировала и последняя рабочая камера в Борисполе.
В Госбюро также утверждают, что ДТП произошло на участке дороги, где камеры наблюдения отсутствовали. В связи с этим был назначен ряд экспертиз, чтобы установить личность водителя.
Проведено уже четыре экспертизы, после завершения пятой можно будет окончательно сказать о личности водителя, сообщают в ГБР.
На опубликованном Украинской правдой видео Трухин был в темном пиджаке и белой рубашке, а его водитель – в красной футболке.
- 23 августа 2021-го автомобиль Audi с Трухиным врезался в Ford, который затем протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.
- После инцидента ряд СМИ удалили публикации о ДТП. Сам нардеп не отвечал, был ли за рулем. Руководство фракции и партии СН отказывалось комментировать аварию.
- 1 февраля УП опубликовала видео, снятое на месте ДТП. На нем Трухин хочет уйти с места аварии, предлагает патрульным "150 000" и утверждает, что не был за рулем.
- После этого Арахамия заявил, что Трухину не место во фракции, глава СН Елена Шуляк исключила его из партии, Зеленский поддержал. Генпрокурор Ирина Венедиктова поручила открыть дело о попытке дать взятку. В ГБР заявили, что у них не было видео патрульных.
- Сам Трухин сказал, что ему стыдно, и заявил о готовности сложить депутатский мандат в том случае, если того будут требовать ситуация и команда СН.
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