Коронавирус. Динамика эпидемии COVID-19 по регионам Украины - карта

За сутки больше всего заболевших коронавирусом в Украине - во Львовской области и в Киеве. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Центра общественного здоровья.
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Во Львовской области коронавирус подтвержден у 143 человек за прошедшие сутки, в Киеве - у 101 человека.
В Запорожской, Сумской и Луганской областях новых заболевших нет.
Во Львовской области и Киеве число заболевших COVID-19 с начала эпидемии превышает 5000 человек, в Черновицкой области - более 4500 заболевших, в Ровенской области более 3500 заболевших.
Данные о заболевших по регионам (нажмите на карту, чтобы увеличить):
Львовская область - 5578 заболевших (143 за сутки);
Киев - 5138 (101);
Черновицкая - 4850 (49);
Ровенская - 3784 (72);
Закарпатская - 2961 (72);
Киевская - 2610 (25);
Ивано-Франковская - 2438 (43);
Волынская - 2427 (59);
Харьковская - 2169 (35);
Тернопольская - 1930 (11);
Винницкая - 1876 (12);
Одесская - 1712 (14);
Житомирская - 1408 (4);
Днепропетровская - 1090 (3);
Хмельницкая - 805 (2);
Кировоградская - 647 (1);
Черкасская - 645 (3);
Запорожская - 572 (0);
Черниговская - 538 (2);
Донецкая - 484 (3);
Николаевская - 447 (3);
Полтавская - 319 (5);
Сумская - 297 (0);
Херсонская - 193 (2);
Луганская - 80 (0).
Данные с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма отсутствуют.
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