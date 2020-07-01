Коронавирус. Динамика эпидемии COVID-19 по регионам Украины - карта

Иллюстративное фото: Роман Балук

За сутки больше всего заболевших коронавирусом в Украине - во Львовской области и в Киеве. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Центра общественного здоровья.

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Во Львовской области коронавирус подтвержден у 143 человек за прошедшие сутки, в Киеве - у 101 человека.

В Запорожской, Сумской и Луганской областях новых заболевших нет.

Во Львовской области и Киеве число заболевших COVID-19 с начала эпидемии превышает 5000 человек, в Черновицкой области - более 4500 заболевших, в Ровенской области более 3500 заболевших.

Данные о заболевших по регионам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Львовская область - 5578 заболевших (143 за сутки);

Киев - 5138 (101);

Черновицкая - 4850 (49);

Ровенская - 3784 (72);

Закарпатская - 2961 (72);

Киевская - 2610 (25);

Ивано-Франковская - 2438 (43);

Волынская - 2427 (59);

Харьковская - 2169 (35);

Тернопольская - 1930 (11);

Винницкая - 1876 (12);

Одесская - 1712 (14);

Житомирская - 1408 (4);

Днепропетровская - 1090 (3);

Хмельницкая - 805 (2);

Кировоградская - 647 (1);

Черкасская - 645 (3);

Запорожская - 572 (0);

Черниговская - 538 (2);

Донецкая - 484 (3);

Николаевская - 447 (3);

Полтавская - 319 (5);

Сумская - 297 (0);

Херсонская - 193 (2);

Луганская - 80 (0).

Данные с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма отсутствуют.

За два месяца в Украине почти на 400% увеличилось число активных больных COVID-19. В последние две недели в стране несколько раз фиксировали рекордную суточную заболеваемость. В Минздраве объясняют вспышку коронавируса нарушениями карантина.

во Львове и Киеве , которые являются одними из лидеров по заболеваемости, ослабили карантин. На прошлой неделе

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил , что эпидемическую ситуацию ухудшают ослабления карантина в регионах. По его мнению, местные власти снимают ограничения ради "политических баллов".

С начала эпидемии в стране зарегистрировали 44 998 заболевших COVID-19, из них 1173 умерли, а 19 548 выздоровели.

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