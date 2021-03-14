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Коронавирус. В Украине выявили 9000 новых заболевших, госпитализированы более 4200 человек

14.03.2021, 08:15
Коронавирус. В Украине выявили 9000 новых заболевших, госпитализированы более 4200 человек - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Вчера, 13 марта, в Украине выявили 9012 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 13 276). Об этом написал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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Высокая заболеваемость зафиксирована в Житомирской (923), Днепропетровской (660), Винницкой (634), Львовской (590) та Харьковской (569) областях.

За сутки умерли 145 больных COVID-19 (днем ранее – 243), выздоровели 2743 пациентов (4897), были госпитализированы – 4216 (3967).

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Сделано 60 522 тестов на коронавирус (99 270). Методом ПЦР – 31 598 (46 361), ИФА – 6132 (18 658), экспресс-тестов на антиген – 22 792 (34 251).

С начала эпидемии в Украине зарегистрировали 1 460 756 случаев коронавируса, умерли 28 303 пациентов, выздоровели – 1 222 516.

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Владислав Сердюк
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Украина коронавирус COVID-19
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