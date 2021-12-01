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Коронавирус. За сутки выявили под 12 000 заболевших: в лидерах Киев и Полтавская область

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01.12.2021, 08:39
Коронавирус. За сутки выявили под 12 000 заболевших: в лидерах Киев и Полтавская область - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Львовской ОГА

Вчера, 30 ноября, в Украине выявили 11 950 заболевших COVID-19 (днем ранее – 10 554). Больше всего новых инфицированных коронавирусом – в Киеве (1592), Полтавской (905), Запорожской (760), Донецкой (706) и Киевской (704) областях, передает пресс-служба Минздрава.

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За сутки в Украине умер 557 больной COVID-19 (днем ранее – 561), выздоровели 26 160 пациентов (25 318), были госпитализированы – 3629 (1749).

Официально сделали 103 312 тестов на коронавирус (79 126). Методом ПЦР – 48 076 (36 476), ИФА – 9565 (8839), экспресс-тестов на антиген – 45 671 (33 811).

На утро 1 декабря в Украине выявили 3 450 341 заболевшего за все время эпидемии COVID-19: умерли 86 532 инфицированных, выздоровели – 2 972 192.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 1592 (днем ранее – 1646);
Винницкая область – 608 (237);
Волынская – 530 (516);
Днепропетровская – 419 (393);
Донецкая – 666 (706);
Житомирская – 214 (77);
Закарпатская – 409 (368);
Запорожская – 760 (592);
Ивано-Франковская – 281 (167);
Киевская – 704 (694);
Кировоградская – 135 (178);
Луганская – 229 (224);
Львовская – 417 (467);
Николаевская – 406 (484);
Одесская – 287 (367);
Полтавская – 905 (875);
Ровенская – 485 (431);
Сумская – 384 (307);
Тернопольская – 231 (120);
Харьковская – 613 (344);
Херсонская – 257 (72);
Хмельницкая – 586 (276);
Черкасская – 557 (645);
Черновицкая – 152 (171);
Черниговская – 133 (197).

Нет данных по временно оккупированному Крыму и Донбассу.

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Оксана Житнюк
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коронавирус киев COVID-19 области
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