Коронавирус. За сутки выявили под 12 000 заболевших: в лидерах Киев и Полтавская область
Вчера, 30 ноября, в Украине выявили 11 950 заболевших COVID-19 (днем ранее – 10 554). Больше всего новых инфицированных коронавирусом – в Киеве (1592), Полтавской (905), Запорожской (760), Донецкой (706) и Киевской (704) областях, передает пресс-служба Минздрава.
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За сутки в Украине умер 557 больной COVID-19 (днем ранее – 561), выздоровели 26 160 пациентов (25 318), были госпитализированы – 3629 (1749).
Официально сделали 103 312 тестов на коронавирус (79 126). Методом ПЦР – 48 076 (36 476), ИФА – 9565 (8839), экспресс-тестов на антиген – 45 671 (33 811).
На утро 1 декабря в Украине выявили 3 450 341 заболевшего за все время эпидемии COVID-19: умерли 86 532 инфицированных, выздоровели – 2 972 192.
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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 1592 (днем ранее – 1646);
Винницкая область – 608 (237);
Волынская – 530 (516);
Днепропетровская – 419 (393);
Донецкая – 666 (706);
Житомирская – 214 (77);
Закарпатская – 409 (368);
Запорожская – 760 (592);
Ивано-Франковская – 281 (167);
Киевская – 704 (694);
Кировоградская – 135 (178);
Луганская – 229 (224);
Львовская – 417 (467);
Николаевская – 406 (484);
Одесская – 287 (367);
Полтавская – 905 (875);
Ровенская – 485 (431);
Сумская – 384 (307);
Тернопольская – 231 (120);
Харьковская – 613 (344);
Херсонская – 257 (72);
Хмельницкая – 586 (276);
Черкасская – 557 (645);
Черновицкая – 152 (171);
Черниговская – 133 (197).
Нет данных по временно оккупированному Крыму и Донбассу.
- 26 ноября ВОЗ отнесла к вызывающим беспокойство новый штамм коронавируса омикрон, впервые найденный в ЮАР. Из-за него ряд стран закрывают границы для людей из южной Африки, а Израиль и Япония – для всех иностранцев. В ЕС разработали рекомендации в связи с появлением штамма омикрон.
- Из-за штамма омикрон Украина обязала проходить самоизоляцию людей, которые прибыли из одной из семи южноафриканских стран.
- На выходных в Украине расширилась желтая зона карантина, а в оранжевой осталась одна область. В красной зоне карантина пока остаются Киев и 18 областей.
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