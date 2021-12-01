Коронавирус. За сутки выявили под 12 000 заболевших: в лидерах Киев и Полтавская область

Вчера, 30 ноября, в Украине выявили 11 950 заболевших COVID-19 (днем ранее – 10 554). Больше всего новых инфицированных коронавирусом – в Киеве (1592), Полтавской (905), Запорожской (760), Донецкой (706) и Киевской (704) областях, передает пресс-служба Минздрава.

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За сутки в Украине умер 557 больной COVID-19 (днем ранее – 561), выздоровели 26 160 пациентов (25 318), были госпитализированы – 3629 (1749).

Официально сделали 103 312 тестов на коронавирус (79 126). Методом ПЦР – 48 076 (36 476), ИФА – 9565 (8839), экспресс-тестов на антиген – 45 671 (33 811).

На утро 1 декабря в Украине выявили 3 450 341 заболевшего за все время эпидемии COVID-19: умерли 86 532 инфицированных, выздоровели – 2 972 192.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 1592 (днем ранее – 1646);

Винницкая область – 608 (237);

Волынская – 530 (516);

Днепропетровская – 419 (393);

Донецкая – 666 (706);

Житомирская – 214 (77);

Закарпатская – 409 (368);

Запорожская – 760 (592);

Ивано-Франковская – 281 (167);

Киевская – 704 (694);

Кировоградская – 135 (178);

Луганская – 229 (224);

Львовская – 417 (467);

Николаевская – 406 (484);

Одесская – 287 (367);

Полтавская – 905 (875);

Ровенская – 485 (431);

Сумская – 384 (307);

Тернопольская – 231 (120);

Харьковская – 613 (344);

Херсонская – 257 (72);

Хмельницкая – 586 (276);

Черкасская – 557 (645);

Черновицкая – 152 (171);

Черниговская – 133 (197).

Нет данных по временно оккупированному Крыму и Донбассу.

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Оксана Житнюк

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