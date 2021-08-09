Венгрия открыла границы для украинцев: какие требования остались
09.08.2021, 09:43
Граница Украина - Венгрия (Фото: пресс-служба ГПСУ)
С 7 августа 2021 года украинцы могут пересекать границу с Венгрией без ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
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В случае пересечения границы с Венгрией наземным транспортом, для украинцев сохраняются требования шенгенской зоны: биометрический паспорт или виза, медстраховка и финансовое обеспечение.
В случае прибытия в Венгрию из Украины на самолете, требуется еще и негативный ПЦР-тест, полученный в течение 72 часов до поездки, либо украинский или венгерский сертификат о вакцинации.
Дети до 18 лет в сопровождении родителей, у которых есть сертификат о вакцинации, могут въезжать в Венгрию без ограничений.
- 15 июля Совет ЕС обновил перечень стран, для граждан которых рекомендовано отменить временные ограничения на поездки в Евросоюз. В список внесли Украину.
- 16 июля границы для украинцев открыли Дания и Германия, 18 июля – Бельгия, 19 июля – Латвия.
- С 26 июля Швеция и Португалия открылись для украинских туристов, а с 27 июля – Испания.
- С 31 июля украинцы могут въехать в Италию с любой целью, но требуется пятидневная самоизоляция.
- На 2 августа завершившие вакцинацию украинцы могли посетить в Европе 23 страны.
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