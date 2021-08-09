Венгрия открыла границы для украинцев: какие требования остались

С 7 августа 2021 года украинцы могут пересекать границу с Венгрией без ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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В случае пересечения границы с Венгрией наземным транспортом, для украинцев сохраняются требования шенгенской зоны: биометрический паспорт или виза, медстраховка и финансовое обеспечение.

В случае прибытия в Венгрию из Украины на самолете, требуется еще и негативный ПЦР-тест, полученный в течение 72 часов до поездки, либо украинский или венгерский сертификат о вакцинации.

Дети до 18 лет в сопровождении родителей, у которых есть сертификат о вакцинации, могут въезжать в Венгрию без ограничений.

Денис Юдин

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