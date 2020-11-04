Битва с грандом. "Барселона" – "Динамо" Киев: где и когда смотреть матч онлайн

Сегодня, 4 ноября, киевское "Динамо" на выезде сыграет с испанской "Барселоной" в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Время и каналы онлайн трансляции поединка смотрите в конце анонса.

Турнирное положение

"Барселона" уверенно лидирует в группе G после двух побед: над венгерским "Ференцварошем" (5:1) и итальянским "Ювентусом" (0:2).

"Динамо" вместе с будапештским клубом делит аутсайдерские позиции с одним очком в активе. Киевляне лишь благодаря лучшей разнице забитых-пропущенных мячей находятся на третьем месте, которое дает весеннюю путевку в Лигу Европы. У "бело-синих" – поражение от "Ювентуса" (0:2) и ничья с "Ференцварошем" (2:2).

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Кадровые потери

У Динамо заболели COVID-19 сразу девять исполнителей, в том числе основной голкипер Георгий Бущан и его сменщик – Денис Бойко. Испанские СМИ даже писали об угрозе срыва матча из-за вспышки коронавируса в клубе.

В поединке также не сыграют травмированные Никита Бурда (он вообще не заявлен в ЛЧ), Владимир Костевич и Александр Тымчик. Дисквалифицирован капитан киевского клуба Сергей Сидорчук, который демонстрировал уверенную игру в последних матчах.

В "Барселоне", по данным УЕФА, в лазарете находятся Филиппе Коутиньо, Самуэль Умтити и Рональд Араухо. Под вопросом участие в матче немецкого голкипера Марка-Андре тер Штегена.

История встреч

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"Динамо" 10 раз играло с Барселоной. Каталонцы одержали шесть побед, киевляне – три, однажды соперники расписали ничью. Общий счет встречи – 18:15 в пользу "блаугранас".

Наиболее знаковые победы "Динамо" были в групповом этапе ЛЧ 1997 года. Тогда киевляне дважды разгромили испанский клуб: 0:4 в Барселоне (Андрей Шевченко оформил легендарный хет-трик) и 3:0 в Киеве.

Во сколько и где смотреть матч онлайн

Матч ЛЧ Барселона – Динамо состоится 4 ноября в 22:00 по киевскому времени. Онлайн трансляцию поединка покажут канал Футбол 2, платформа MEGOG и сервис Oll.tv.

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