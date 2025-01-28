12 головних новин України та світу на 21:00 28 січня
- Військові КНДР проводять роботу над помилками, але їх ще планують активно залучати – Центр при РНБО. У Курській області військові з Північної Кореї проводять "роботу над помилками" з російськими командирами та власними офіцерами, але зарано говорити, що вони не продовжать активну участь у війні. Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки й оборони Андрій Коваленко.
- Росіяни вдарили по машині з написом "люди" у Покровську – є загибла та постраждалі серед цивільних. У Покровську на Донеччині росіяни вдарили дроном по цивільному авто – загинула людина, двоє поранених, повідомила обласна прокуратура. Через влучання дрона несумісні з життям тілесні ушкодження отримала жінка, що сиділа на передньому пасажирському сидінні, 60-річний водій та ще одна громадянка 52 років дістали поранення.
- Росія завдала дронового удару по Харкову, почалася масштабна пожежа – фото, відео. У ніч проти 28 січня Росія влаштувала дронову атаку на Харків, що призвело до масштабної пожежі на цивільному підприємстві, повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.
- На найгарячішому напрямку Leopard знищив колону із п’яти російських бронемашин – відео. На Покровському напрямку український екіпаж танка Leopard 2A4 знищив російську колону бронетехніки, повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" і опублікувало відповідне відео.
- Парламент Італії підтримав продовження військової допомоги Україні на 2025 рік. Італійський парламент проголосував закон, що дозволяє продовжити постачання зброї Україні до 31 грудня 2025 року. Опозиція розділилася: проти виступили проросійські Рух п'яти зірок і Зелено-лівий альянс.
- Ближче, ніж будь-коли. Стрілки годинника Судного дня перевели на секунду до "ядерної опівночі". Учені-атомники перевели стрілки годинника Судного дня на секунду вперед – тепер він показує 89 секунд до ядерної опівночі, ближче, ніж будь-коли раніше. Зокрема, науковці згадали про ядерний ризик, викликаний війною Росії проти України.
- Офіс президента говоритиме зі США, щоб відновити фінансування за USAID – Верещук. Найближчим часом Офіс президента проведе консультації з американськими партнерами стосовно замороженого фінансування Агенції США з міжнародного розвитку (USAID), повідомила заступниця керівника ОП Ірина Верещук.
- США призупинили ключову програму для українських біженців U4U. Служба громадянства та імміграції США повідомила про замороження програми United for Ukraine (U4U), запроваджену для українських біженців адміністрацією 46-го президента Джо Байдена.
- Кабмін підтримав електронні направлення на ВЛК. Кабінет міністрів схвалив постанову, яка дозволяє запровадити електронні направлення на військово-лікарські комісії (ВЛК) для військовозобов'язаних. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль.
- RMF FM: ЄС не продовжить скасування мит для України. Буде інший формат. Європейська комісія не продовжить встановлене три роки тому одностороннє скасування мит на українську сільськогосподарську продукцію, яке діє до 5 червня, стверджує польське видання RMF FM.
- Прем'єрка Італії Мелоні перебуває під слідством через звільнення підозрюваного МКС. Проти прем'єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні розпочато розслідування після рішення уряду звільнити лівійського поліціянта, якого розшукує Міжнародний кримінальний суд. Про це Мелоні повідомила у відеозверненні у соцмережі.
- Прем'єр Сербії подав у відставку на тлі протестів. Прем'єр Сербії Мілош Вучевіч 28 січня оголосив про відставку на тлі багатотисячних протестів, які розпочалися через обвалення бетонного навісу над входом у будівлю залізничного вокзалу в місті Нові-Сад під Белградом.
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