12 головних новин України та світу на 21:00 28 січня
Прапор КНДР (Ілюстративне фото: Depositphotos)
  1. Військові КНДР проводять роботу над помилками, але їх ще планують активно залучати – Центр при РНБО. У Курській області військові з Північної Кореї проводять "роботу над помилками" з російськими командирами та власними офіцерами, але зарано говорити, що вони не продовжать активну участь у війні. Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки й оборони Андрій Коваленко.
  2. Росіяни вдарили по машині з написом "люди" у Покровську – є загибла та постраждалі серед цивільних. У Покровську на Донеччині росіяни вдарили дроном по цивільному авто – загинула людина, двоє поранених, повідомила обласна прокуратура. Через влучання дрона несумісні з життям тілесні ушкодження отримала жінка, що сиділа на передньому пасажирському сидінні, 60-річний водій та ще одна громадянка 52 років дістали поранення.
  3. Росія завдала дронового удару по Харкову, почалася масштабна пожежа – фото, відео. У ніч проти 28 січня Росія влаштувала дронову атаку на Харків, що призвело до масштабної пожежі на цивільному підприємстві, повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій. 
  4. На найгарячішому напрямку Leopard знищив колону із п’яти російських бронемашин – відео. На Покровському напрямку український екіпаж танка Leopard 2A4 знищив російську колону бронетехніки, повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" і опублікувало відповідне відео.
  5. Парламент Італії підтримав продовження військової допомоги Україні на 2025 рік. Італійський парламент проголосував закон, що дозволяє продовжити постачання зброї Україні до 31 грудня 2025 року. Опозиція розділилася: проти виступили проросійські Рух п'яти зірок і Зелено-лівий альянс.
  6. Ближче, ніж будь-коли. Стрілки годинника Судного дня перевели на секунду до "ядерної опівночі". Учені-атомники перевели стрілки годинника Судного дня на секунду вперед – тепер він показує 89 секунд до ядерної опівночі, ближче, ніж будь-коли раніше. Зокрема, науковці згадали про ядерний ризик, викликаний війною Росії проти України. 
  7. Офіс президента говоритиме зі США, щоб відновити фінансування за USAID – Верещук. Найближчим часом Офіс президента проведе консультації з американськими партнерами стосовно замороженого фінансування Агенції США з міжнародного розвитку (USAID), повідомила заступниця керівника ОП Ірина Верещук.
  8. США призупинили ключову програму для українських біженців U4U. Служба громадянства та імміграції США повідомила про замороження програми United for Ukraine (U4U), запроваджену для українських біженців адміністрацією 46-го президента Джо Байдена.
  9. Кабмін підтримав електронні направлення на ВЛК. Кабінет міністрів схвалив постанову, яка дозволяє запровадити електронні направлення на військово-лікарські комісії (ВЛК) для військовозобов'язаних. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль.
  10. RMF FM: ЄС не продовжить скасування мит для України. Буде інший формат. Європейська комісія не продовжить встановлене три роки тому одностороннє скасування мит на українську сільськогосподарську продукцію, яке діє до 5 червня, стверджує польське видання RMF FM.
  11. Прем'єрка Італії Мелоні перебуває під слідством через звільнення підозрюваного МКС. Проти прем'єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні розпочато розслідування після рішення уряду звільнити лівійського поліціянта, якого розшукує Міжнародний кримінальний суд. Про це Мелоні повідомила у відеозверненні у соцмережі.
  12. Прем'єр Сербії подав у відставку на тлі протестів. Прем'єр Сербії Мілош Вучевіч 28 січня оголосив про відставку на тлі багатотисячних протестів, які розпочалися через обвалення бетонного навісу над входом у будівлю залізничного вокзалу в місті Нові-Сад під Белградом.

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