12 главных новостей Украины и мира на 21:00 28 января
- Военные КНДР проводят работу над ошибками, но их еще планируют активно привлекать – Центр при СНБО. В Курской области военные из Северной Кореи проводят "работу над ошибками" с российскими командирами и собственными офицерами, но рано говорить, что они не продолжат активное участие в войне. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.
- Россияне ударили по машине с надписью "люди" в Покровске – есть погибшие и пострадавшие среди гражданских. В Покровске Донецкой области россияне ударили дроном по гражданскому авто – погиб человек, двое раненых, сообщила областная прокуратура. Из-за попадания дрона несовместимые с жизнью телесные повреждения получила сидевшая на переднем пассажирском сиденье женщина, 60-летний водитель и еще одна гражданка 52 лет получили ранения.
- Россия нанесла дроновый удар по Харькову, начался масштабный пожар – фото, видео. В ночь на 28 января Россия устроила дроновую атаку на Харьков, что привело к масштабному пожару на гражданском предприятии, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
- На самом горячем направлении Leopard уничтожил колонну из пяти российских бронемашин – видео. На Покровском направлении украинский экипаж танка Leopard 2A4 уничтожил российскую колонну бронетехники, сообщила оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" и опубликовала соответствующее видео.
- Парламент Италии поддержал продление военной помощи Украине на 2025 год. Итальянский парламент проголосовал закон, позволяющий продлить поставки оружия Украине до 31 декабря 2025 года. Оппозиция разделилась: против выступили пророссийские Движение пяти звезд и Зелено-левый альянс.
- Ближе, чем когда-либо. Стрелки часов Судного дня перевели на секунду в "ядерный полночь". Ученые-атомщики перевели стрелки часов Судного дня на секунду вперед – теперь они показывают 89 секунд до ядерного полуночи, ближе, чем когда-либо раньше. В частности, ученые упомянули о ядерном риске, вызванном войной России против Украины.
- Офис президента будет говорить с США, чтобы возобновить финансирование по USAID – Верещук. В ближайшее время Офис президента проведет консультации с американскими партнерами по замороженному финансированию Агентства США по международному развитию (USAID), сообщила заместитель руководителя ОП Ирина Верещук.
- США приостановили ключевую программу для украинских беженцев U4U. Служба гражданства и иммиграции США сообщила о заморозке программы United for Ukraine (U4U), введенной для украинских беженцев администрацией 46-го президента Джо Байдена.
- Кабмин поддержал электронные направления на ВЛК. Кабинет министров одобрил постановление, разрешающее ввести электронные направления на военно-врачебные комиссии (ВЛК) для военнообязанных. Об этом сообщил премьер Денис Шмигаль.
- RMF FM: ЕС не продолжит отмену пошлин для Украины. Будет другой формат. Европейская комиссия не продлит установленную три года назад одностороннюю отмену пошлин на украинскую сельскохозяйственную продукцию, которая действует до 5 июня, утверждает польское издание RMF FM.
- Премьер Италии Мелони находится под следствием из-за увольнения подозреваемого МКС. Против премьер-министра Италии Джорджии Мелони начато расследование после решения правительства уволить ливийского полицейского, разыскиваемого Международным уголовным судом. Об этом Мэлони сообщила в видеообращении в соцсети.
- Премьер Сербии подал в отставку на фоне протестов. Премьер Сербии Милош Вучевич 28 января объявил об отставке на фоне многотысячных протестов, которые начались из-за обрушения бетонного навеса над входом в здание железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад под Белградом.
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