Дев'ять головних новин України та світу на 21:00 18 січня
- Росія вдарила по Україні чотирма "Іскандерами" та трьома десятками дронів – Повітряні сили. Росія вдарила по Україні чотирма ракетами "Іскандер-М"/KN-23 та 39 дронами типу Shahed та безпілотниками-імітаторами. Сили протиповітряної оборони збили дві ракети та понад 20 дронів, повідомили у Повітряних силах.
- Росія атакувала Київ, є загиблі та падіння уламків – фото. Внаслідок атаки по Києву 18 січня в одному з районів столиці загинули троє людей, троє постраждали. Також пошкоджено скління у будинках та на вході станції метро Лукʼянівська, водопровід та автомобілі.
- У Запоріжжі через російський удар є загиблий, під завалами є ще одна людина – ДСНС. Рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка після російської ракетної атаки по Запоріжжю вранці 18 січня. За даними ДСНС, під завалами перебуває ще одна людина. Постраждали 10 осіб.
- Дрони ГУР успішно атакували нафтобазу в Тульській області – джерело. Головне управління розвідки в ніч на 18 січня атакувало нафтобазу в Тульській області Росії. Зафіксовано мінімум 10 влучних прильотів у регіоні, повідомив LIGA.net співрозмовник у воєнній розвідці.
- СБУ прийшла з обшуками до ексведучого каналу Мураєва Назара Діордіци – джерело. У ексведучого каналу колишнього нардепа від забороненої ОПЗЖ Євгена Мураєва Макса Назарова (Назара Діордіци) провела обшуки Служба безпеки України. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у СБУ. Згодом Діордіца отримав підозру у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України.
- Екснардеп Новинський отримав підозру у держзраді від СБУ та ДБР. Колишній нардеп та олігарх Вадим Новинський отримав підозру від Служби безпеки України та Держбюро розслідувань у держзраді та порушенні рівноправності громадян залежно від релігійних переконань. Інформацію LIGA.net підтвердив співрозмовник у правоохоронних органах.
- Нардеп Бондарєв організував переправлення знайомих за кордон – джерело. Державне бюро розслідувань повідомило про викриття народного депутата, котрий, за даними слідства, організував незаконне переправлення через кордон своїх знайомих. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що йдеться про нардепа від Батьківщини Костянтина Бондарєва.
- Глава ДОЗ Міноборони про своє звільнення: Фокус міністерства змістився з фронту на тил. Керівницю Департаменту охорони здоров’я (ДОЗ) Міноборони Оксану Сухорукову звільняють з посади 31 січня. В коментарі LIGA.net вона розповіла, що фокус Міноборони змістився з подій на фронті на те, що відбувається в тилу, і пояснила, які від цього можуть бути наслідки.
- Топкандидат у канцлери Мерц назвав Трампа дуже передбачуваним і корисним для реформування ЄС. Кандидат на посаду німецького канцлера Фрідріх Мерц назвав обраного президента США Дональда Трампа "дуже передбачуваним лідером" з чіткою програмою, який змусить Європу проводити необхідні реформи більш швидко.
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