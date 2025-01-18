Дев'ять головних новин України та світу на 21:00 18 січня
Наслідки російського удару по Києву 18 січня (Фото: ДСНС)
  1. Росія вдарила по Україні чотирма "Іскандерами" та трьома десятками дронів – Повітряні сили. Росія вдарила по Україні чотирма ракетами "Іскандер-М"/KN-23 та 39 дронами типу Shahed та безпілотниками-імітаторами. Сили протиповітряної оборони збили дві ракети та понад 20 дронів, повідомили у Повітряних силах.
  2. Росія атакувала Київ, є загиблі та падіння уламків – фото. Внаслідок атаки по Києву 18 січня в одному з районів столиці загинули троє людей, троє постраждали. Також пошкоджено скління у будинках та на вході станції метро Лукʼянівська, водопровід та автомобілі.
  3. У Запоріжжі через російський удар є загиблий, під завалами є ще одна людина – ДСНСРятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка після російської ракетної атаки по Запоріжжю вранці 18 січня. За даними ДСНС, під завалами перебуває ще одна людина. Постраждали 10 осіб.
  4. Дрони ГУР успішно атакували нафтобазу в Тульській області – джерело. Головне управління розвідки в ніч на 18 січня атакувало нафтобазу в Тульській області Росії. Зафіксовано мінімум 10 влучних прильотів у регіоні, повідомив LIGA.net співрозмовник у воєнній розвідці.
  5. СБУ прийшла з обшуками до ексведучого каналу Мураєва Назара Діордіци – джерело. У ексведучого каналу колишнього нардепа від забороненої ОПЗЖ Євгена Мураєва Макса Назарова (Назара Діордіци) провела обшуки Служба безпеки України. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у СБУ. Згодом Діордіца отримав підозру у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України.
  6. Екснардеп Новинський отримав підозру у держзраді від СБУ та ДБР. Колишній нардеп та олігарх Вадим Новинський отримав підозру від Служби безпеки України та Держбюро розслідувань у держзраді та порушенні рівноправності громадян залежно від релігійних переконань. Інформацію LIGA.net підтвердив співрозмовник у правоохоронних органах.
  7. Нардеп Бондарєв організував переправлення знайомих за кордон – джерело. Державне бюро розслідувань повідомило про викриття народного депутата, котрий, за даними слідства, організував незаконне переправлення через кордон своїх знайомих. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що йдеться про нардепа від Батьківщини Костянтина Бондарєва.
  8. Глава ДОЗ Міноборони про своє звільнення: Фокус міністерства змістився з фронту на тил. Керівницю Департаменту охорони здоров’я (ДОЗ) Міноборони Оксану Сухорукову звільняють з посади 31 січня. В коментарі LIGA.net вона розповіла, що фокус Міноборони змістився з подій на фронті на те, що відбувається в тилу, і пояснила, які від цього можуть бути наслідки.
  9. Топкандидат у канцлери Мерц назвав Трампа дуже передбачуваним і корисним для реформування ЄС. Кандидат на посаду німецького канцлера Фрідріх Мерц назвав обраного президента США Дональда Трампа "дуже передбачуваним лідером" з чіткою програмою, який змусить Європу проводити необхідні реформи більш швидко.

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