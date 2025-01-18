Девять главных новостей Украины и мира на 21:00 18 января
- Россия ударила по Украине четырьмя "Искандерами" и тремя десятками дронов – Воздушные силы. Россия ударила по Украине четырьмя ракетами "Искандер-М"/KN-23 и 39 дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами. Силы противовоздушной обороны сбили две ракеты и более 20 дронов, сообщили в Воздушных силах.
- Россия атаковала Киев, есть погибшие и падение обломков – фото. В результате атаки по Киеву 18 января в одном из районов столицы погибли три человека, трое пострадали. Также повреждено остекление в домах и на входе станции метро Лукьяновская, водопровод и автомобили.
- В Запорожье из-за российского удара погибший, под завалами есть еще один человек – ГСЧС. Спасатели деблокировали тело погибшего мужчины после российской ракетной атаки по Запорожью утром 18 января. По данным ГСЧС, под завалами находится еще один человек. Пострадали 10 человек.
- Дроны ГУР успешно атаковали нефтебазу в Тульской области – источник. Главное управление разведки в ночь на 18 января атаковало нефтебазу в Тульской области России. Зафиксировано минимум 10 точных прилетов в регионе, сообщил LIGA.net собеседник из военной разведки.
- СБУ пришла с обысками к экс-ведущему каналу Мураева Назару Диордице – источник. У экс-ведущего канала бывшего нардепа от запрещенной ОПЗЖ Евгения Мураева Макса Назарова (Назара Диордицы) провела обыски Служба безопасности Украины. Об этом LIGA.net сообщил источник в СБУ. Впоследствии Диордица получил подозрение в оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины.
- Экс-нардеп Новинский получил подозрение в госизмене от СБУ и ГБР. Бывший нардеп и олигарх Вадим Новинский получил подозрение от Службы безопасности Украины и Госбюро расследований в госизмене и нарушении равноправия граждан в зависимости от религиозных убеждений. Информацию LIGA.net подтвердил источник в правоохранительных органах.
- Нардеп Бондарев организовал переправку знакомых за границу – источник. Государственное бюро расследований сообщило о разоблачении народного депутата, который, по данным следствия, организовал незаконную переправку через границу своих знакомых. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о нардепе от Батькивщины Константине Бондареве.
- Глава ДОЗ Минобороны о своем увольнении: Фокус министерства сместился с фронта на тыл. Руководитель Департамента здравоохранения (ДОЗ) Минобороны Оксана Сухорукова увольняется с должности 31 января. В комментарии LIGA.net она рассказала, что фокус Минобороны сместился с событий на фронте на происходящее в тылу и пояснила, какие от этого могут быть последствия.
- Топкандидат в канцлеры Мерц назвал Трампа очень предсказуемым и полезным для реформирования ЕС. Кандидат на должность немецкого канцлера Фридрих Мерц назвал избранного президента США Дональда Трампа "очень предсказуемым лидером" с четкой программой, которая заставит Европу проводить необходимые реформы более быстро.
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