Девять главных новостей Украины и мира на 21:00 18 января
Последствия российского удара по Киеву 18 января (Фото: ГСЧС)
  1. Россия ударила по Украине четырьмя "Искандерами" и тремя десятками дронов – Воздушные силы. Россия ударила по Украине четырьмя ракетами "Искандер-М"/KN-23 и 39 дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами. Силы противовоздушной обороны сбили две ракеты и более 20 дронов, сообщили в Воздушных силах.
  2. Россия атаковала Киев, есть погибшие и падение обломков – фото. В результате атаки по Киеву 18 января в одном из районов столицы погибли три человека, трое пострадали. Также повреждено остекление в домах и на входе станции метро Лукьяновская, водопровод и автомобили.
  3. В Запорожье из-за российского удара погибший, под завалами есть еще один человек – ГСЧС. Спасатели деблокировали тело погибшего мужчины после российской ракетной атаки по Запорожью утром 18 января. По данным ГСЧС, под завалами находится еще один человек. Пострадали 10 человек.
  4. Дроны ГУР успешно атаковали нефтебазу в Тульской области – источник. Главное управление разведки в ночь на 18 января атаковало нефтебазу в Тульской области России. Зафиксировано минимум 10 точных прилетов в регионе, сообщил LIGA.net собеседник из военной разведки.
  5. СБУ пришла с обысками к экс-ведущему каналу Мураева Назару Диордице – источник. У экс-ведущего канала бывшего нардепа от запрещенной ОПЗЖ Евгения Мураева Макса Назарова (Назара Диордицы) провела обыски Служба безопасности Украины. Об этом LIGA.net сообщил источник в СБУ. Впоследствии Диордица получил подозрение в оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины.
  6. Экс-нардеп Новинский получил подозрение в госизмене от СБУ и ГБР. Бывший нардеп и олигарх Вадим Новинский получил подозрение от Службы безопасности Украины и Госбюро расследований в госизмене и нарушении равноправия граждан в зависимости от религиозных убеждений. Информацию LIGA.net подтвердил источник в правоохранительных органах.
  7. Нардеп Бондарев организовал переправку знакомых за границу – источник. Государственное бюро расследований сообщило о разоблачении народного депутата, который, по данным следствия, организовал незаконную переправку через границу своих знакомых. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о нардепе от Батькивщины Константине Бондареве.
  8. Глава ДОЗ Минобороны о своем увольнении: Фокус министерства сместился с фронта на тыл. Руководитель Департамента здравоохранения (ДОЗ) Минобороны Оксана Сухорукова увольняется с должности 31 января. В комментарии LIGA.net она рассказала, что фокус Минобороны сместился с событий на фронте на происходящее в тылу и пояснила, какие от этого могут быть последствия.
  9. Топкандидат в канцлеры Мерц назвал Трампа очень предсказуемым и полезным для реформирования ЕС. Кандидат на должность немецкого канцлера Фридрих Мерц назвал избранного президента США Дональда Трампа "очень предсказуемым лидером" с четкой программой, которая заставит Европу проводить необходимые реформы более быстро.

Читайте также главные тексты дня:

"Тогда я в этом мире бы не выжила". Как Звонка Серая "ведет" сотни раненых из Третьей штурмовой

Что готовит Трамп и почему Украина до сих пор транзитирует российскую нефть – Климкин объясняет

Свежие украинские треки: Ливинстон, Курган, Тонка

Павербанк для холодильника и карманный дрон: пятерка интересных анонсов с CES 2025

Модная помощь: как стилисты Лос-Анджелеса поддерживают пострадавших от пожаров

главное за день