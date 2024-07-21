Байден та Урсула фон дер Ляєн вперше зідзвонилися після її переобрання: говорили про Україну

Урсула фон дер Ляєн очолює Єврокомісію з грудня 2019 року – 18 липня її обрали на другий термін

Урсула фон дер Ляєн та Джо Байден (Фото: EPA/BONNIS CASH)

Президент США Джо Байден обговорив із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн подальшу підтримку України. Це перша розмова посадовців після переобрання фон дер Ляєн. Про це повідомили у Білому домі.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Байден та Урсула фон дер Ляєн обговорили також зусилля США та ЄС, які спрямовані на притягнення Росії до відповідальності за її агресію проти України.

Він також привітав її із переобранням головою Єврокомісії на другий термін - лідери підтвердили свою "відданість міцним відносинам між США та ЄС і спільному подоланню найбільших світових викликів".

11 липня у Вашингтоні відбувся ювілейний саміт до 75-річчя НАТО. На ньому Україну не запросили до членства, пообіцяли F-16 цього літа, додаткові системи ППО, 40 млрд євро військової допомоги на наступний рік та перехід частково формату "Рамштайн" від США до НАТО.

Тоді Зеленський наголосив на необхідності розширення навчальних програм для українських льотчиків на винищувачах F-16.

Байден наголосив, що безпековий Український договір, який уклали Євросоюз та 21 держава на саміті НАТО, допоможе захистити Україну не лише у довгостроковій перспективі. Водночас президент Зеленський акцентував: гарантії безпеки посилюють Україну, але не є підміною мети стати членом НАТО.

20 липня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що кого б не обрали наступним президентом – Вашингтон має зобов’язання підтримувати Україну принаймні десять років.

Читайте також: "Райдужні перспективи бездіяльності". Що Україні приніс саміт НАТО