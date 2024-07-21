Байден и Урсула фон дер Ляйен впервые созвонились после переизбрания: говорили об Украине
Урсула фон дер Ляен и Джо Байден (Фото: EPA/BONNIS CASH)

Президент США Джо Байден обсудил с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен дальнейшую поддержку Украины. Это первый разговор должностных лиц после переизбрания фон дер Ляйен. Об этом сообщили в Белом доме.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

Байден и Урсула фон дер Ляйен обсудили также усилия США и ЕС, направленные на привлечение России к ответственности за ее агрессию против Украины.

Он также поздравил ее с переизбранием главой Еврокомиссии на второй срок – лидеры подтвердили свою "приверженность крепким отношениям между США и ЕС и совместному преодолению крупнейших мировых вызовов".

  • 11 июля в Вашингтоне состоялся юбилейный саммит к 75-летию НАТО. На нем Украину не пригласили в членство, пообещали F-16 этим летом, дополнительные системы ПВО, 40 млрд евро военной помощи на следующий год и переход частично формата "Рамштайн" от США в НАТО.
  • Тогда Зеленский отметил необходимость расширения учебных программ для украинских летчиков на истребителях F-16.
  • Байден подчеркнул, что украинский договор, который заключили Евросоюз и 21 государство на саммите НАТО, поможет защитить Украину не только в долгосрочной перспективе. В то же время президент Зеленский акцентировал: гарантии безопасности усиливают Украину, но не является подменой цели стать членом НАТО.
  • 20 июля государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что кого бы ни избрали следующим президентом – Вашингтон обязан поддерживать Украину по крайней мере десялет.

Читайте также: "Радужные перспективы бездействия". Что Украине принес саммит НАТО

военная помощьджо байденУрсула фон дер Ляен